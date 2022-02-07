Экстрасенс рассказала о влиянии кошки и собаки на жизнь хозяина

Экстрасенс рассказала о влиянии кошки и собаки на жизнь хозяина
Фото: pixabay.com
Питомцы могут питаться энергией и разделять с человеком его радости и невзгоды

Прорицательница Фатима Хадуева в своем блоге в TikTok рассказала об основных отличиях кошки и собаки в жизни человека. Так, эти животные обладают абсолютно разной энергией. Собака питается положительными эмоциями, взглядом, поэтому эти питомцы так живо реагируют на различные события в жизни хозяина, причем как радостные, так и печальные. Собака в прямом смысле становится членом вашей семьи, который разделяет все происходящее. 

Кошки же в свою очередь питаются отрицательной энергией. Когда в жизни хозяина происходит что-то негативное, например, болезнь, кошка начинает много времени проводить с человеком, чтобы вытянуть из человека все, что ее спровоцировало. Таким образом, у двух животных в жизни хозяина абсолютно разные задачи. 

Видео стало очень популярным – ролик с объяснением набрал почти 4 миллиона просмотров, около 174 тысячи лайков и собрал более 3 тысяч комментариев. Некоторые люди согласились с мнением экстрасенса. "Стоит заболеть – кошка укладывается на больное место и мурлычет так громко, вся вибрирует, просто прилипает ко мне, мой лекарь – это точно", "Дома должны быть и кошки и собаки , и тогда будет вам счастье". Однако некоторые отнеслись к высказыванию довольно скептически. "Мой кот питается исключительно кормом", "Кошка нужна тем, кому лень гулять".  


Источник: TikTok
Марина ДИАНОВА
новости партнеров

В Турции заявили о готовности Путина "похоронить" НАТО

Визиты российского лидера в Китай и Турцию имеют историческое значение

Захарова жестко унизила НАТО из-за фейков об Украине

Дипломат призвала не оказывать альянсу "много чести"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей