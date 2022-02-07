Прибалдевшая от массажера кошка покорила пользователей TikTok - видео

Прибалдевшая от массажера кошка покорила пользователей TikTok - видео
Фото: pixabay.com
Ролик собрал сотни тысяч лайков

Пушистики не только становятся популярнее благодаря приходу социальных сетей, где умиляют сердца миллионов интернет-пользователей, но и предъявляют все большие требования своим хозяевам. Ведь не на пустом месте образовался стереотип, что кошка в квартире считает себя центром Вселенной, вокруг которого должны крутиться любящие ее хозяева.

Тем не менее, пушистики действительно выглядят мило и расслабленно, если подойти к вопросу об уходе со знанием дела. Заботливые хозяева не только регулярно расчесывают шерсть и ухаживают за питомцем, но и знают, как доставить тому настоящее удовольствие.

В социальной сети TIkTok пользователь под ником her_name_is_happy постоянно выкладывает ролики со своей черно-белой пятнистой кошкой. В описании говорится, что все видео посвящены самой потрясающей и невероятной кошке по имени Хеппи.

Большее количество просмотров собрал ролик, на котором Хеппи впервые реагирует на массажер – сначала пушиктик не понимает, что это за диковинная штуковина, однако затем проявляет большее любопытство – встрепенулась и внимательно осмотрела прибор. А затем, почувствовав приятные покалывания в области головы от вращающихся "ножек", заметно прибалдела. Ощущения Хеппи так пришлись по вкусу, что в конце она уже начала засыпать.

@her_name_is_happy Первая реакция моей кошки на электрический массажер😄#смешныеживотные #необычныйпэт #котприкол #кот #кошка #кошкисмешные #кошки #котик #смешныекоты #странныйпэт #котики #кіт #котики #коты #кіт ♬ Pieces (Solo Piano Version) - Danilo Stankovic

Ролик оказался невероятно популярным и собрал уже больше 190 тысяч лайков. Прокомментировали его свыше 1700 раз.

А не так давно мы рассказывали о еще одном пушистике, который собрал миллионы просмотров после забавного ролика – британец Марк очень удивился, услышав каверзный вопрос хозяев, и воспринял все на личный счет.

Источник: TikTok ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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