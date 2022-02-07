У магазина поощрений проекта "Активный гражданин" появился отдельный сайт

Заработать баллы для обмена на подарки можно за участие в разных проектах правительства Москвы

Магазин поощрений проекта "Активный гражданин" переехал на свой сайт. Раньше обменять баллы на призы можно было на странице самого проекта. Теперь на одной площадке "Миллион призов" можно получить награды за участие в разных проектах правительства Москвы.

Оформление поощрений на новом сайте доступно с 1 февраля. Все накопленные ранее баллы сохранились. Увидеть историю начислений и списаний можно, авторизовавшись в личном кабинете нового магазина поощрений с помощью логина и пароля учетной записи mos.ru.

Начисление баллов будет происходить за участие в проектах "Активный гражданин", "Город идей", "Электронный дом", "Город заданий" и "Помощник Москвы".

Обменять баллы, как и раньше, можно на сувенирную продукцию пледы, кружки, билеты в музеи. Сохранилась и возможность перечислить баллы в благотворительные организации или получить на них скидку в магазины и рестораны города.

Ранее москвичи проголосовали в "Активном гражданине" за проект реабилитации Щукинского парка.