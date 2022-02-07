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Один из крупнейших стадионов подмосковного Пушкино ждет серьезная реконструкция. После проведения модернизации спортивная площадка обзаведется футбольным полем с подогревом.
Такую информацию публикует областной Минстрой. Власти этого российского региона с особым вниманием относятся к жителям, которые активно занимаются спортом.
Помимо современного поля для игры в футбол, на стадионе появятся новые трибуны, также в здании будет оборудован удобный тренажерный зал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
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