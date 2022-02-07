В подмосковном Пушкино появится футбольное поле с подогревом

Власти с особым вниманием относятся к спортивным жителям

Один из крупнейших стадионов подмосковного Пушкино ждет серьезная реконструкция. После проведения модернизации спортивная площадка обзаведется футбольным полем с подогревом.

Такую информацию публикует областной Минстрой. Власти этого российского региона с особым вниманием  относятся к жителям, которые активно занимаются спортом.

Помимо современного поля для игры в футбол, на стадионе появятся новые трибуны, также в здании будет оборудован удобный тренажерный зал, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Источник: Минстрой Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
новости партнеров

В Турции заявили о готовности Путина "похоронить" НАТО

Визиты российского лидера в Китай и Турцию имеют историческое значение

Захарова жестко унизила НАТО из-за фейков об Украине

Дипломат призвала не оказывать альянсу "много чести"

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей