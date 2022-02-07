Серьезные перемены наступят с этой недели

Уже в ближайшие дни жители Московского региона почувствуют серьезные изменения погоды. Мощный циклон "Роксана" принесет в столицу и область аномальное тепло.



Такой информацией поделился известный российский синоптик Евгений Тишковец на своей странице в социальной сети.

Опытный эксперт сообщил, что в Московской области воздух прогреется до -2 градусов, что существенно превышает норму для начала февраля. При этом потепление сопроводят ежедневные снегопады, добавляет интернет-издание "Подмосковье сегодня".