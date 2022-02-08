Эксперты развенчали миф о пользе деревенских яиц

Эксперты развенчали миф о пользе деревенских яиц
Фото: CHROMORANGE / Bilderbox / www.globallookpress.com
Многие совершенно зря отдавали им предпочтение

Считается, что деревенская продукция является более качественной и полезной, однако в случае яиц это не совсем так.

По словам китайского эксперта, пишет WeChat, разница между домашними и магазинными яйцами заключается лишь в том, какой корм употребляют куры. Домашние птицы питаются свободно тем, что найдут, находясь на выгуле. Они едят различные сорняки, кукурузу и зелень. За счет этого вкус у яиц лишь немного отличается, однако разницу заметить сложно. Курицы на птицефабриках же питаются специальным сбалансированным кормом, благодаря которому яйца содержат в себе много минералов, таких как железо, магний и кальций. В деревенской же продукции отмечается высокое содержание холестерина, каротина и витамина В2.

Разница во вкусе является практически неощутимой, поэтому покупать деревенскую продукцию с мыслью о том, что они полезнее, не стоит. Кроме того, она стоит обычно дороже, поэтому покупатели часто переплачивают просто так.

Эксперт отметил, что деревенские яйца с высоким содержанием холестерина хорошо подойдут для детского питания. А вот те минералы, которые содержатся в магазинной продукции, следует употреблять более взрослому населению. Таким образом, выбирать яйца нужно исходя из индивидуальных потребностей своего организма. 

Источник: МК ✓ Надежный источник
Марина ДИАНОВА
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