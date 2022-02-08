Премией правительства Москвы отмечены более 80 молодых ученых

Столица активно поддерживает развитие науки

В День российской науки 8 февраля в Москве назвали имена молодых ученых, получивших премию правительства города за свои за исследования и разработки. По итогам 2021 года лауреатами премии стали 82 человека.

Претендовать на получение премии могут исследователи в возрасте до 36 лет и доктора наук до 40 лет. Победителей выбирают в 22 номинациях. За девять лет существования премии ее получили уже более 500 ученых.

"Радует, что интерес к науке появляется у детей уже со школьных лет. В московских школах активно развивается проект предпрофессионального образования, одним из направлений которого являются академические классы, в которых ученики активно погружены в проектно-исследовательскую деятельность",

– отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В последнее время основной базой для исследований молодых ученых стали московские технопарки. В столице их открыто уже 46. В их лабораториях и производственных цехах созданы все условия для научных открытий.

"Каждый более чем из 68 тысяч работников московских технопарков вносит вклад в развитие науки, технологий и нашей столицы в целом",

– приводит mos.ru слова руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина.

Как подать заявку на соискание премии правительства Москвы, читайте здесь.