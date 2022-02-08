Курс рубля
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Названы самые популярные имена среди российских женщин, которые оказывались в списках Forbes. Выяснилось, что чаще других бриллианты и кабриолеты доступны обладательницам пяти имен: Елена, Татьяна, Наталья, Лидия и Ольга.
Отмечается, что больше всего среди самых богатых дам России встречаются те, кого родители нарекли Еленами. Они целеустремленные, ответственные, с бизнес-жилкой, отчего часто занимают руководящие должности. Считается, что носительницы этого имени никогда не будут прозябать в бедности, сообщает "Пятый канал".
Далее в рейтинге идут Татьяны, которые знают, как распределить финансы, умеют вести бизнес, стоят у руля крупных компаний. Это имя заряжено на успех, уверяют авторы топа.
На третьем месте предпринимательского успеха обосновались Натальи. Этим женщинам присущи такие деловые качества, как лидерство, упрямство, настойчивость и стойкость. Данный набор характерных черт позволяет им преодолеть любые преграды и обрести высокий доход.
Также денежным является имя Лидия. Его носительницы умеют распоряжаться финансами и добиваются успеха всеми доступными способами: могут самостоятельно или с помощью замужества с обеспеченным человеком.
Завершают топ-пятерку Ольги. Дамы с этим именем обладают способностью так тратить деньги, что их доходы не уменьшаются, а, наоборот, приумножатся. Такие женщины притягивают к себе финансы.
Напомним, в августе 2021 г.
Forbes
составил очередной рейтинг
10 богатейших женщин России. В десятку вошли
гендиректор интернет-магазина Wildberries
Татьяна Бакальчук, президент компании Inteco Management
Елена Батурина, частные инвесторы
– Лидия Михайлова, Екатерина Федун,
Валентина Шнайдер,
Ольга Белявцева,
член правления Благотворительного фонда Андрея Гурьева
Евгения Гурьева, частные инвесторы – Татьяна Ковальчук,
Наталья Луценко
и
Елена Рыболовлева.
Визиты российского лидера в Китай и Турцию имеют историческое значение
Дипломат призвала не оказывать альянсу "много чести"