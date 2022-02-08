Незнание важных правил способно привести к трагедии

Микроволновая печь стала незаменимым предметом на кухне россиян. С помощью этого агрегата можно очень быстро разогреть и даже приготовить пищу. Однако такой полезный помощник в кулинарии может быть очень опасным, если неправильно с ним обращаться.



Многие знают, что некоторые предметы нельзя разогревать в микроволновке. В этом вопросе нужно быть хорошо подкованным, иначе не избежать беды.

Что нельзя разогревать в микроволновой печи

В первую очередь, запрещено ставить в микроволновку металлическую посуду. Многим кажется отличной идеей подогреть в печке банку консервов, мол, так будет вкуснее. Однако такая конструкция может загореться. Все дело в том, что металл отражает микроволны.

Также нельзя отправлять в микроволновку одноразовые контейнеры. Такая посуда не рассчитана на воздействие высоких температур и может расплавиться, испортив находящиеся в ней продукты.

Хрустальная посуда. Содержащиеся в хрустале металлы противопоказаны для микроволновых печей.

Если положить в печь емкость, застеленную алюминиевой фольгой, то не избежать пожара. Такие действия могут дорого обойтись горе-кулинару.

Бумажные пакеты тоже лучше не ставить в микроволновку. Во-первых, они способны загореться, а во-вторых, содержащиеся в них вредные вещества могут расплавиться и попасть в пищу.

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