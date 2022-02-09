Странная конструкция из головы пушистика, окруженной острыми зубами, перепугала некоторых

О выходках домашних питомцев можно слагать легенды. Забавные видеоролики со смешными котиками и собаками традиционно пользуются огромной популярностью в интернет-пространстве. Действительно, за поведением четвероногих друзей можно наблюдать вечно. Их странные повадки вызывают улыбку, а иногда и изумление. Например, необычный серый кот, который предпочитает спать прямо в пасте своей подруги-овчарки, многих очень сильно удивил.



Видеоролик с весьма необычной конструкции появился в социальных сетях. На кадры попал момент совместного отдыха кота и собаки, которых взяли с собой в путешествие на дачу. По дороге за город хвостатые решили отдохнуть. Удивительно, но поза для сна больше напоминает кадры из какого-нибудь фильма ужасов, снятого специально, чтобы пугать готов.

Действительно, мохнатая моська котика лежит аккурат в распахнутой пасти овчарки. При этом острые зубы вокруг мордочки совсем не смущают серого котофей – он блаженно закрыл глазки и спит без задних ног. Его подруга овчарка тоже вполне довольна жизнью. Мощная псина лапами при обняла туловища четвероногого товарищи и по его пример отправилась в царство Морфея.

Такой странный способ отдыхать весьма удивил интернет-пользователей. Некоторые даже испугались, что собака случайно может перекусить кота однако, судя по всему, пушистые друзья частенько спят в такой необычный позе.

К слову, недавно "Утро" делилось смешным видеороликом с котами, которые приходят в ужас от вида зеленого пупырчатого огурца.