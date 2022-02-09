Грязные туалеты и платная вода: журналиста шокировали украинские поезда

Грязные туалеты и платная вода: журналиста шокировали украинские поезда
Фото: Hennadii Minchenko / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Блогер заявил, что больше никогда не воспользуется услугами местной железнодорожной компании

Вагоны украинского железнодорожного оператора "Укрзализныця" находятся в крайне удручающем состоянии. Такое мнение выразил местный журналист Егор Череринда, поделившийся впечатлениями после поездки в купейном вагоне фирменного поезда, который курсирует по маршруту Запорожье-Киев. Стоимость билета составила 770 гривен (около двух тысяч рублей).

Череринда решил отправиться на новых вагонах-"трансформерах", закупленных государственной железнодорожной компанией еще в 2021 году в рамках обновления купейных и сидячих транспортных средств.

Однако оказалось, что условия в свежих вагонах "Укрзализныци" неприемлемы: пассажиры не могли зарядить смартфоны, потому что в розетках не оказалось электричества. Нельзя было воспользоваться и уборной: по неизвестным причинам в поезде отсутствовала вода. Справить нужду также не представлялось возможным – отходы, оставленные сотней пассажиров поезда, не смывались.

"Ну спасибо хотя бы на том, что питьевая вода продавалась по десять гривен за бутылку. А гид бегал за ней в соседний вагон в десять вечера", – высказался журналист на своей странице в социальной сети Facebook.

Череринда заявил, что поездка была весьма "образовательной" – он понял, что больше пользоваться услугами "Укрзализныци" желанием не горит.

В прошлом году сообщалось, что "Укрзализныця" вместе с остальными государственными предприятиями Украины оказалась на грани банкротства – власти решили за бесценок распродать их западным инвесторам. Временная следственная комиссия объявила, что компании грозит закрытие.

Источник: Facebook ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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