Собянин представил четыре главных проекта благоустройства на севере Москвы

Реализация программы «Мой район» в 2022 году продолжится

Москвичи должны получать качественные услуги и иметь комфортные условия проживания независимо от того, находятся они в центре города или ближе к окраинам. На это нацелена программа благоустройства "Мой район", которая стартовала в столице в 2019 году. В наступившем году программа будет продолжена, гарантировал мэр Сергей Собянин.

Так, на 2022 год намечено 4 больших проекта в Северном административном округе, рассказал градоначальник в своем блоге.

В Левобережном районе благоустроят Набережную канала имени Москвы. Около воды появятся комфортные зоны отдыха. Ограждение у реки сделает безопасными прогулки с детьми. Для любителей спорта и активного отдыха организуют зоны воркаута и площадки для пляжного волейбола. Общая площадь работ здесь составит 13,7 гектара.

В Молжаниновском районе благоустроят Синявинский сквер. Сейчас он больше поход на пустырь, но уже скоро здесь станет зелено и уютно. В сквере оборудуют зоны отдыха с шезлонгами, точки для пикника, спортивные площадки. Отдельная зона будет отведена для выгула и дрессировки собак.

Жителей Коптева порадует обновление спортивного городка "Бригантина". Это популярное место отдыха, но за 10 с лишним лет его инфраструктура обветшала. Здесь решено обновить и крытый корпус, и спортивные площадки. Откроют зоны для занятий йогой, воркаута, скалодром. А для тех, кто хочет просто провести время на улице без активных занятий, установят лавочки и дополнительно озеленят территорию.

В Тимирязевском районе благоустроят территорию площадью 12 га вдоль улицы Академика Лисицына до Тимирязевской улицы. В местном сквере появится комфортная пешеходная зона с освещением для прогулок в вечернее время. Для детей разных возрастов в сквере сделают отдельные игровые площадки. Появится зона для выгула собак и каток с искусственным льдом.

Еще одно важное направление благоустройства в городе – обновление школьных территорий. В этом году в САО планируется привести в порядок дворы, игровые площадки и стадионы возле 20 школ.

Ранее экологи назвали Москву образцом по созданию зеленого мегаполиса.