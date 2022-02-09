Жириновского увезли в больницу - СМИ

Жириновского увезли в больницу - СМИ
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В партии не спешат опровергать информацию

Лидер либерально-демократической партии Российской Федерации Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу, где находится под постоянным присмотром медицинского персонала, говорится в СМИ. 

Ранее средства массовой информации обратили внимание, что лидер либерал-демократов по неизвестной причине пропустил эфир на "Радио Комсомольская правда", а также прекратил выступать в других СМИ. Партийные ресурсы ЛДПР же транслируют его давние выступления. Тогда же журналисты предположили, что причиной "исчезновения" Жириновского могло стать заражение омикрон-штаммом. Однако в партии не стали ни подтверждать, ни опровергать предположение: в пресс-службе лишь заявили, что политик "чувствует себя хорошо".

Позднее ситуацию прояснили в РИА "Новости": журналисты связались с пресс-службой ЛДПР, которая заявила, что лидер чувствует себя хорошо и в настоящий момент продолжает работать.

Сам Жириновский в конце прошлого года заявил, что прошел ревакцинацию от коронавируса, сделав седьмой укол. Тогда же и указал, что ни разу не болел ковидом и чувствует себя прекрасно.

Жириновский до этого подчеркивал, что его депутаты первыми в Государственной думе стали пользоваться средствами индивидуальной защиты. Сам лидер либерал-демократов принимал тщательные меры для своей безопасности – даже развешивал транспаранты у входа в свою приемную, запретив обращаться тем, кто не привит.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
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