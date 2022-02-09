Курс рубля
- Без наценок и переплат: эксперт назвал самый выгодный способ покупки валюты
- Россиянам рекомендовали скорее избавиться от наличных долларов
- Курс евро резко подскочил
Пользователь социальной сети TikTok под ником morozova3612 радует подписчиков роликами, главным участником которых является ротвейлер Ганс. Этот добрый и милый питомец буквально рушит все стереотипы о данной породе. У девушки также живет кот, который, в отличие от Ганса, мягким характером не отличается. На одном из видео пес пытается вежливо попросить у кота свою игрушку, однако зверь удостоил Ганса лишь ледяным взглядом и шипением. Ролик набрал более 100 тысяч просмотров и вызвал отклик у зрителей. "Давно вы все у кота живете?", "Кот абьюзер", "Намордник на кота срочно", "Гроза района, а не кот". Другие видео в этом блоге также пользуются популярностью, один из последних роликов набрал почти 13 миллионов просмотров.
@morozova3612 🤦🏻♀️🐾 КОТ АВТОРИТЕТ! 😂 #Ганс #черный #ротвейлер #dog #black #rottweiler #кот #злюка #авторитет #белый #червяк #жадина #боится #буська #котопес ♬ оригинальный звук - Hans
В TikTok видео со взаимоотношением животных часто набирают большое количество реакций. Так, например, зрители оценили ролик пользователя, который завел себе второго кота. Автор переживал, что коты начнут драться и плохо поладят. Его опасения, однако, не подтвердились. Вопреки страхам хозяина, четвероногие быстро подружились и стали все время проводить вместе. Пользователи TikTok порадовались за отношения котов. "Какая прелесть, как хорошо, что они дружат", "а мы взяли уже третьего", "Вам большое спасибо за позитив".
Срыв проекта бьет, прежде всего, по самой Европе
Дипломат призвала не оказывать альянсу "много чести"