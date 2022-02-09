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Жительница Раменского увидела случайно почки, которые начали распускаться на сирени – в один из февральских дней женщина обнаружила, что они позеленели и уже в скором времени выпустят листья.
Так, пользовательница выложила фото с позеленевшими почками, выложив в социальные сети. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", столь раннее пробуждение считается аномальным. Скорее всего, полагают экологи, почки начали распускаться из-за пары теплых дней, выдавшихся в регионе.
Как отмечает источник, в регионе уже ранее замечали столь необычное явление – посреди осени в одном из частных секторов зацвела сирень.
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