Местные жители уверены, что скоро наступит весна

Жительница Раменского увидела случайно почки, которые начали распускаться на сирени – в один из февральских дней женщина обнаружила, что они позеленели и уже в скором времени выпустят листья.

Так, пользовательница выложила фото с позеленевшими почками, выложив в социальные сети. Как пишет интернет-издание "Подмосковье Сегодня", столь раннее пробуждение считается аномальным. Скорее всего, полагают экологи, почки начали распускаться из-за пары теплых дней, выдавшихся в регионе.

Как отмечает источник, в регионе уже ранее замечали столь необычное явление – посреди осени в одном из частных секторов зацвела сирень.