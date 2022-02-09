Москвичам упростили вход в электронную медкарту

Вводить каждый раз код из СМС больше не требуется

Пользоваться электронной медицинской картой стало еще проще и удобнее. Теперь вход в приложение "ЕМИАС.ИНФО" можно подтвердить с помощью короткого года, отпечатка пальца или Face ID на смартфоне. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Новая возможность сэкономит время горожан и исключит необходимость дополнительного подтверждения входа по ПИН-коду из СМС. Таким образом, пользоваться приложением с медкартой станет еще удобнее",

– пояснила Анастасия Ракова. При этом личные данные будут по-прежнему под надежной защитой благодаря биометрии или личному паролю.

Чтобы воспользоваться новой возможностью, необходимо обновить приложение "ЕМИАС.ИНФО" до последней версии.

Через приложение можно увидеть результаты своих обследований и анализов, записаться к врачу или на вакцинацию. Там же можно получить сведения о здоровье несовершеннолетних детей.

Напомним, в 2022 году планируется подключить к цифровым медкартам все детские больницы Москвы.