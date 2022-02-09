Появились новые сведения о болезни Жириновского

Появились новые сведения о болезни Жириновского
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Официально госпитализацию политика не подтверждают

Владимир Жириновский заразился новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщает портал URA.RU.

Сейчас политик находится под постоянным контролем врачей в ЦКБ. По данным телеграм-канала Mash, у него развилась двусторонняя пневмония на фоне ковида. Степень поражения легких средней тяжести – пострадало от 50 до 75% органов дыхания.

Вирусолог Виталий Зверев в беседе с ОСН заявил, что депутат мог заболеть из-за слишком частой вакцинации от коронавируса. Ранее Жириновский утверждал, что привился от инфекции восемь раз. Он отметил, что слишком частое введение препарата может спровоцировать ослабление иммунитета, хотя официальных исследований на этот счет не проводилось.

Напомним, информация о госпитализации лидера ЛДПР появилась сегодня, 9 февраля. В партии утверждают, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.

Источник: URA.RU ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
новости партнеров

Россия найдет покупателей газа и без "Северного потока - 2" - постпред

Срыв проекта бьет, прежде всего, по самой Европе

Новые обвинения в допинге в адрес России прокомментировали в Кремле

Появились сведения, что речь не о стимулирующих препаратах, а о наркотиках

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей