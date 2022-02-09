Официально госпитализацию политика не подтверждают

Владимир Жириновский заразился новым штаммом коронавируса "омикрон". Об этом сообщает портал URA.RU.

Сейчас политик находится под постоянным контролем врачей в ЦКБ. По данным телеграм-канала Mash, у него развилась двусторонняя пневмония на фоне ковида. Степень поражения легких средней тяжести – пострадало от 50 до 75% органов дыхания.

Вирусолог Виталий Зверев в беседе с ОСН заявил, что депутат мог заболеть из-за слишком частой вакцинации от коронавируса. Ранее Жириновский утверждал, что привился от инфекции восемь раз. Он отметил, что слишком частое введение препарата может спровоцировать ослабление иммунитета, хотя официальных исследований на этот счет не проводилось.

Напомним, информация о госпитализации лидера ЛДПР появилась сегодня, 9 февраля. В партии утверждают, что Жириновский чувствует себя хорошо и продолжает работать.