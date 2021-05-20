О "захвате" Восточной Украины и встрече с Путиным: Зеленский дает пресс-конференцию

О "захвате" Восточной Украины и встрече с Путиным: Зеленский дает пресс-конференцию
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Президент ответил на волнующие украинцев вопросы

Сегодня, 20 мая, Владимир Зеленский проводит пресс-конференцию, посвященную итогам второй годовщины на посту президента. Мероприятие проходит на территории авиастроительного завода "Антонов".  

В частности, был затронут вопрос разрешения конфликта в Донбассе. По словам украинского лидера, это направление является для него приоритетным. Зеленский отметил, что это будет длительный процесс, однако выразил надежду, что "оккупация территорий" будет временной. Далее глава Незалежной подчеркнул, что выдача Россией паспортов жителям Восточной Украины является первым шагом на пути к "аннексии". 

Также президент анонсировал проведение всеукраинского референдума, который определит способ разрешения конфликта в Донбассе. Это один из имеющихся у Киева планов, также, по его словам, есть способы по выходу из конфликта А, В и С. По его мнению, без участия США в "нормандском формате" не обойтись. 

Еще один вопрос, затронутый Зеленским, коснулся встречи с Владимиром Путиным. По его словам, сейчас офисы РФ и Украины уже начали переговоры по поводу организации будущей встречи.

"Насколько вам известно, я предложил встречу президенту РФ в любой точке нашего Донбасса, а президент РФ предложил встречу в Москве. Но традиционно в такой ситуации встречи происходят либо в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории", 

– объяснил украинский президент. 

Лидер украинцев отказался давать характеристику российскому коллеге, отметив, что не хочет увеличивать возможность эскалации в отношениях двух стран. По его словам, без прямого диалога с Путиным решить конфликт в Донбассе нельзя. 

Следующим пунктом обсуждения стала коррупция. По словам Владимира Александровича, этот вопрос также является одним из главных в его политике. Он заявил, что Украина должна стать страной без олигархов, "страну для 40 миллионов, а не сотни Forbes". Лидер украинцев уточнил, что страна борется с олигархами не по указу США.

Также Зеленский анонсировал проведение судебной реформы, завершение земельной и начало реализации инфраструктурных проектов. 

Президент Незалежной не стал комментировать возможность пойти на второй срок, отметив, что еще рано об этом говорить. 

Высказался Зеленский и о возможной встречи Путина с президентом США Джо Байденом. Украинский лидер считает, что она необходима, но он боится, что после этого США снимут санкции с "Северного потока – 2".

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

Гость239560
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Гость227619
ВСУ обстреляли окрестности села Спартак с применением минометов и гранатометов
Свиньи в своём репертуаре. Животные полагают, что именно так и надо строить мирный процесс.
Он лакнет в суп
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Гость227619
Он лакнет в суп и предлагает Путину откушать.
==============
"Хохол останется хохлом
Хоть ты пусти ЕГО в Европу
Где надо действовать умом,
Он напрягает только ж*пу.
И потому-то на Руси
Завещано аж Мономахом:
"Связаться Боже упаси!
С тремя - жидом, хохлом и ляхом ".
Коварен жид, хотя и слеп ;
Кичливый лях - похуже <цензура> ** и,
Хохол же - съест с тобою хлеб,
И тут же в суп тебе нагадит" (с).
гость
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Подгузник смени, за¢ранец!
Пилот Аэрбас
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Санкции уже сняли, точнее не стали их вводит, против Немецкой части проекта. Ну а паспорта свои на Украин раздает не только Россия , это делает и Польша и Венгрия и Румыния. Они видимо тоже оккупируют Украину
Гость227619
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ВСУ обстреляли окрестности села Спартак с применением минометов и гранатометов
Гость227619
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Зеленский выступил за привлечение США к дискуссии по Донбассу! С нами США орёт он везде.
Гость227619
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Он лакнет в суп и предлагает Путину откушать.
Гость239943
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украина нищает,богатые становятся богаче,а бедные беднее и много корупции и бесправия.
Донбас хочет жить мирно и развиваться,а не быть разменной монетой в политике незалежной.
игорь
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если путин успеет восстановить россию в пределах империи 17 года до уничтожение ее большевиками с главарем лениным то ему простят и отобранную у всех им пенсию
но я лично не прощу никогда
игорь
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что можно и нужно сделать РФ
восстановить свои границы в пределах империи
лишить 15 кусков территории их царьков и восстановить Россию
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