Осталось меньше 3 километров: достройка "Северного потока-2" в Дании идет на рекордных скоростях

Осталось меньше 3 километров: достройка "Северного потока-2" в Дании идет на рекордных скоростях
Фото: Jens Buttner/dpa/www.globallookpress.com
продолжениеМеркель оценила отказ США от санкций против "Северного потока - 2"
"Фортуна" войдет в экономическую зону Германии в ближайшее время

Завершение строительства датского отрезка "Северного потока-2" идет рекордно быстрыми темпами. Уже в скором времени "Фортуна" войдет в экономическую зону Германии в Балтийском море. 

Ссылаясь на данные навигационного портала Marinetraffic, EA Daily сообщает, что за минувшие сутки было уложено 1,5 тысячи метров газопровода, поэтому до конечной точки строительства "Северного потока-2" в Дании остается около 3 километров. Учитывая скорость "Фортуны", этот процесс займет всего несколько дней. 

Также скорому завершению строительства способствует хорошая погода в Балтийском море. Именно благодаря этому баржа смогла проложить рекордные 1,5 километра.

Напомним, что именно из-за неблагоприятных погодных условий "Фортуна" была вынуждена полтора месяца простаивать, тем самым снизив среднюю скорость до 400 метров ежедневно. 

Накануне Госдепартамент США подтвердил приостановление санкций в отношении Nord Stream 2 AG. Глава ведомтства Энтони Блинкен отметил, что Вашингтон пошел на этот шаг ради национальных интересов, уточняет телеканал "360"

Также стало известно, что под санкции могут попасть 4 российских компании и 4 суда. Они будут привлечены к ответственности из-за деятельности по "Северному потоку – 2". Однако США не уточнили, будут ли вводится новые рестрикции, или они уже были введены. 

Ранее была раскрыта длина недостроенного участка "Северного потока – 2".

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

игорь
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надо бы не спешить с ним
а то радуются капиталисты уже во всем мире - не работая там желая получить прибыль за счет рабов тамошних
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