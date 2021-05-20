Зеленскому пришлось отвечать на вопрос о "дебилах" в команде

Зеленскому пришлось отвечать на вопрос о "дебилах" в команде
Владимир Зеленский. Фото: Sergei Chuzavkov/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
продолжениеЗеленского подняли на смех из-за его конференции с журналистами
Украинский президент признал свои ошибки в вопросах кадров

На Украине проходит пресс-конференция Владимира Зеленского. Журналисты уже задали много вопросов. Не остался в стороне и Дмитрий Гордон.

Вначале медиаменеджер сказал, что знает президента как "высокоморального и высокоинтеллектуального человека". И добавил, что ему часто бывает стыдно за тех, кто находится рядом с главой страны.

Также он напомнил, что один чиновник из команды лидера Незалежной назвал себя "дебилом". Это слово применимо ко многим другим из окружения Зеленского, добавил журналист. После этого он поинтересовался, стыдно ли президенту за то, что в его команду попадают такие – не лучшие, а худшие.

Глава Украины ответил, что за некоторые шаги тех, кто был и остается рядом, ему действительно стыдно. Однако считает: небольшие промахи можно простить, чтобы они могли их исправить.

"Людям нужно давать второй шанс, если они, конечно, не злодеи. И я давал такую возможность, причем некоторым не раз, хотя позже жалел об этом",

– отметил Зеленский.

В том, что в его команде есть такие, Владимир Александрович признал и свою ответственность. Он сказал, что понимает: должен был видеть их недостатки. Трансляцию ведет страница президента в "Фейсбук".

Также президент Незалежной ответил на вопросы о "захвате" Восточной Украины и встрече с Владимиром Путиным. Пресс-конференция Зеленского проходит на территории авиастроительного завода "Антонов".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

Гость235353
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ЧТО МОЖЕТ СКАЗАТЬ ДИБИЛ О ДИБИЛАХ ?????? МАРТЫШКА КРИВЛЯЛАСЬ РОЖИ СТАВИЛА И ЧУШЬ НЕСЛА - ВОТ И ВСЯ ПРЕССКОМЕДИИ - ЛАПШУ ВЕШАЛ ВСЕМ
Серж
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Гость241939
У вас другие новости, кроме Украины, есть?! Она же "никому не интересна!" и "вообще: кому она нужна?". Займитесь уже наконец собой!
правда глаза колет?)
Боцман
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Зебилы.
Гость241939
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У вас другие новости, кроме Украины, есть?! Она же "никому не интересна!" и "вообще: кому она нужна?". Займитесь уже наконец собой!
1
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