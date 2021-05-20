Международная площадка будет заниматься вопросами "деоккупации" полуострова

Множество вопросов, которые обсуждались на пресс-конференции Владимира Зеленского, были посвящены вопросам российского Крымского полуострова и конфликту в Донбассе. В частности, президент Украины затронул тему создания "Крымской платформы".

По словам Зеленского, страны, которые решили стать участниками международной площадки, могут столкнуться с определенными трудностями. Например, неизвестно, какой будет реакция России. Не исключено, что участие в "Крымской платформе" негативно скажется на отношении стран с Москвой. К слову, список стран-участников остается засекреченным. Его президент пообещал раскрыть позже.

Также лидер Незалежной заявил, что переговоры, которые состоятся в августе, будут посвящены рассмотрению шагов к "деоккупации" полуострова.

"Мы наконец откроем офис постоянно действующей "Крымской платформы". Это будут профессиональные люди, которые ежедневно будут заниматься вопросами оккупированного Крыма и людей, которые находятся там в тюрьмах",

– подытожил Зеленский, подчеркнув, что платформа станет серьезным проектом, который не будет заниматься лишь декларативными вопросами.

К слову, отвечая на вопрос о конфликте в Донбассе, Зеленский признался, что это направление является приоритетным. В качестве вариантов разрешения спора, лидер Незалежной предложил провести всеукраинский референдум, который и способ нормализации ситуации в регионе.