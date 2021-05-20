"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России

"Мы им выбьем зубы": Путин предупредил нацелившихся на Сибирь недругов России
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Лидер пригрозил вооруженными силами страны

Сегодня, 20 мая, Владимир Путин принял участие в заседании Российского оргкомитета "Победа". В основном конференция была посвящена попыткам извратить историю Великой Отечественной войны.

Президент отметил, что с помощью этого пытаются сдерживать Россию – подобное было во времена Российской империи и Советского Союза. Чем сильнее становилась страна – тем сильнее ее пытались ослабить, дискредитировать объединяющие народ ценности и воспитать новые взгляды у поколения граждан. Недоброжелатели "промывают мозги" молодежи, что они начинают поклоняться тем, кто убивал их предков. Такого, указал он, допускать нельзя. 

Владимир Путин призвал жестко действовать в отношении всех, кто пытается стереть историческую память и надругаться над могилами советских воинов. Также президент заявил, что в последнее время некоторые заявляют, будто бы Россия не должна в одиночку распоряжаться всеми богатствами Сибири. Ответить на такие выпады глава страны решил жестко.

"Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить – но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого – развитие вооруженных сил", – приводит его слова РИА "Новости". 

Он подчеркнул, что в России на данный момент в распоряжении военных самые современные силы ядерного сдерживания. Российский лидер пообещал сделать все, чтобы сохранить, упрочить и усилить страну. 

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

игорь
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Гость234364
Путин не для того привел НАТО сначала к границам СССР, а потом к границам России, чтобы выбивать зубы тем, кого привел. Никакая РФ не защитит Россию. Еврейская власть РФ просто не будет этого делать.
он забыл просто в какой сам стране родился и какая страна победила фашизм
Гость234364
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Гость234364
Путин не для того привел НАТО сначала к границам СССР, а потом к границам России, чтобы выбивать зубы тем, кого привел. Никакая РФ не защитит Россию. Еврейская власть РФ просто не будет этого делать.
Еврейская власть РФ это авангард афро-еврейского блок НАТО.
Гость234364
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игорь
а пока выбивает зубы он отбирая пенсию у всех - у своего народа
кормя капиталистов заодно
Путин не для того привел НАТО сначала к границам СССР, а потом к границам России, чтобы выбивать зубы тем, кого привел. Никакая РФ не защитит Россию. Еврейская власть РФ просто не будет этого делать.
игорь
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Россия -Русь
Что у тебя можно отобрать, если у тебя <цензура> нет и никогда небыло?Ты и тебе подобные только скулят и ждут подачек..
и то верно
у меня он отобрал 5 лет пенсии
а если посчитать сколько я бы получил денег то почти полтора миллиона
и если посчитать со всех то те ПОДАЧКИ которые они дека дают по 10 тысяч по ковиду и то детям лишь МИЗЕР того сколько они отобрали у всех и не меня только))
Россия -Русь
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игорь
а пока больше говорит своему народу у которого отобрал пенсии
пока только глаз выбивает своим
а зачем
а от делать нечего - ведь столько лет ничего не делать можно с ума и сойти ненароком))
Что у тебя можно отобрать, если у тебя <цензура> нет и никогда небыло?Ты и тебе подобные только скулят и ждут подачек..
гость
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Да он не грозил даже он как есть и будет сказал.
игорь
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а пока больше говорит своему народу у которого отобрал пенсии
пока только глаз выбивает своим
а зачем
а от делать нечего - ведь столько лет ничего не делать можно с ума и сойти ненароком))
Хохлы -дегенераты
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Гость232748
Смешно) До кого этот упырёк допрыгнет выбить-то?)))
рогулек, скакать -удел кастрюлеголовых майдаунов.
Гость242355
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Гость Николай
Дебил из кгб медленно и верно сходит с ума . Ну да, столько поубивать да поотравлять ....ничего удивительного, что психика поехала .
Дура ты глупая кого по отравлять?Если бы хотели,сделали.Вспомни как помер бендера и это какие года были...Дальше там хаттабы и тд.А эта вся плесень Скрипали,Навальные и прочие хрены,понятно что вымосел их отравлений.
Гость Николай
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Медведеву если только . Оно и безопасно.
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