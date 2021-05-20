Лидер пригрозил вооруженными силами страны

Сегодня, 20 мая, Владимир Путин принял участие в заседании Российского оргкомитета "Победа". В основном конференция была посвящена попыткам извратить историю Великой Отечественной войны.

Президент отметил, что с помощью этого пытаются сдерживать Россию – подобное было во времена Российской империи и Советского Союза. Чем сильнее становилась страна – тем сильнее ее пытались ослабить, дискредитировать объединяющие народ ценности и воспитать новые взгляды у поколения граждан. Недоброжелатели "промывают мозги" молодежи, что они начинают поклоняться тем, кто убивал их предков. Такого, указал он, допускать нельзя.

Владимир Путин призвал жестко действовать в отношении всех, кто пытается стереть историческую память и надругаться над могилами советских воинов. Также президент заявил, что в последнее время некоторые заявляют, будто бы Россия не должна в одиночку распоряжаться всеми богатствами Сибири. Ответить на такие выпады глава страны решил жестко.

"Все нас пытаются укусить или что-то от нас откусить – но они должны знать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться, и залог этого – развитие вооруженных сил", – приводит его слова РИА "Новости".

Он подчеркнул, что в России на данный момент в распоряжении военных самые современные силы ядерного сдерживания. Российский лидер пообещал сделать все, чтобы сохранить, упрочить и усилить страну.