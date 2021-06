Восточное крыло ЕС должно улучшить всю систему инфраструктуры региона, вплоть до газопроводов

Огромный инфраструктурный геополитический проект "Инициатива трех морей" может стать отличным ответом Европы на экспансию России и Китая на континенте. Об этом пишет обозреватель Андреас Клут в издании Bloomberg.

Инициатива предполагает совместные усилия 12 восточных членов Евросоюза по обновлению физических и цифровых каналов между Балтийским, Адриатическим и Черным морями.

Малоизвестный проект придуман Хорватией и Польшей в 2015 году. Затем он охватил все другие государства-члены ЕС, которые раньше находились за "железным занавесом", а также Австрию. С экономической точки зрения восточное крыло Евросоюза отстает от западного, поэтому проект должен помочь нарастить и модернизировать инфраструктуру региона, в том числе железнодорожный, автодорожный и водный транспорт.

Кроме того, не хватает газопроводов, идущих на север и юг континента.

Такую ситуацию автор назвал наследием холодной войны, поскольку "советские гегемоны позаботились о том, чтобы российский газ, танки и войска могли легко продвигаться с востока на запад, но не заботились о других связях между странами", которые входили в сферу интересов СССР.

""Инициатива трех морей" – это прекрасная идея, и Вашингтон, Брюссель, Берлин и другие западные столицы должны ее поддержать. США и ЕС уже пообещали выделить кучу денег – но надо еще больше. Как и энтузиазма насчет этого проекта", – цитирует статью издание URA.RU.

По мнению Клута, с помощью проекта Восточная Европа сможет уменьшить энергозависимость от России, помешать Китаю закрепиться в Старом Свете благодаря сетям 5G. Совместная инициатива ознаменует начало назревшего примирения и интеграции между Востоком и Западом Европы, полагают в Bloomberg.

"Если 12 стран между тремя морями поддержат эту идею, то блок из 27 членов станет новым оплотом более широкого Запада", – резюмирует обозреватель.

Ранее в этом месяце другое издание The National Interest уже обращалось к теме "Инициативы трех морей" (the Three Seas Initiative (3SI)). Судя по всему, чем ближе завершение строительства "Северного потока-2", тем чаще будут появляться статьи, как заметил Клут в своей публикации в Bloomberg, о "самом важном геополитическом проекте, о котором вы никогда не слышали". Дело в том, что, реализуя проект 3SI, Евросоюз потенциально способен нивелировать эффект от запуска "СП-2".