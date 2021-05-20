Новый договор по Курилам положит начало тесной дружбе с Японией - посол РФ

Новый договор по Курилам положит начало тесной дружбе с Японией - посол РФ
Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
продолжение"Кончилось время договоров": россияне – о рассекреченных планах СССР передать Японии часть Курил
Речь идет о "всеобъемлющем" документе, заявил представитель России

Кремль уверен в том, что новый договор с Токио послужит укреплению добрососедских отношений между сторонами. Речь идет о более серьезном документе, нежели обычном межгосударственном соглашении, заключенном после войны между правительствами Советского Союза и Японии. Об этом заявил сегодня, 20 мая, российский посол в Японии Михаил Галузин в ходе выступления перед присутствующими в Клубе иностранных корреспондентов в японской столице.

Так, представитель России отметил, что будущее соглашение станет, как ожидается Москва, "всеобъемлющим", так как установит дружеские и партнерские отношения между двумя соседствующими государствами.

Галузин также заявил, что о прекращении военных действий между Советским Союзом и японской стороной объявили еще более полувека назад.

Вместе с тем представитель РФ коснулся темы южных территорий Курильских островов, отметив, что Кремль нацелен на продолжение обменов с Японией в соответствии с действующими соглашениями. Речь идет о договорах по посещению захоронений, рыболовном промысле у Курил, а также консультациях по вопросам экономики.

По словам Галузина, Кремль отдает отчет в мнении японской общественности, однако нацелен на взаимное уважение. Курильские острова, напомнил он, перешли к Советскому союзу по итогам Второй мировой, сообщает Regnum.

Месяцем ранее МИД Японии заявил, что не собирается ослаблять внимание вокруг темы Курильских островов и нацелен на продолжение переговоров с российской стороной по этому вопросу. В ведомстве отметили, что продолжают проявлять "упорство" в вопросе "принадлежности" территорий и согласны на новый договор лишь на собственных условиях.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Максут
Пожаловаться Ответить
Америка создала Ковид для уничтожения восточного населения.Все это знают и помогают ей все равно.Вторая группа крови восточная под прямым прицелом у Америки.Сами себя топят и рады.....
Ким
Пожаловаться Ответить
Тут другое Америка дала приказ ослабить остановку. Япония под диктовку Америки живет..Пряники готовят нам.Но Россия пряниками не питается напомнить им придется.
Гость248829
Пожаловаться Ответить
Да нет это готовится чистая продажа прикрытая словами добрососедства и дружбы. А этот посол просто исполнительный клерк российских представитей от жидомасоннской ложи.
гость
Пожаловаться Ответить
Согласно новой бумажули япония утрачивает суверенитет и переходит в состав приморского края. Жители валят к е*еням на все 4 стороны.
Боцман
Пожаловаться Ответить
Синел пролив Екатерины,даль выходила на смотрины,а сумрак нервы щекотал.Был океан отменно тих,воды асфальт курился светел,желтело небо как циновка И ШЕЛ ДЕСАНТ НА ШИКОТАН !!!
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей