Зеленского подняли на смех из-за его конференции с журналистами

Зеленского подняли на смех из-за его конференции с журналистами
Владимир Зеленский. Фото: Hennadii Minchenko/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
продолжениеКиев отказывается считать русских коренным народом Украины
СМИ заподозрили постановочный характер мероприятия, а сам президент Незалежной нарушал закон о мове

Сегодняшняя итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского вызвала массу критики со стороны журналистов и изрядно насмешила пользователей соцсетей.

Как пишет издание "Свободная пресса", организаторов мероприятия и самого лидера украинцев заподозрили в излишней постановочности мероприятия, а также обнаружился ряд визуальных ляпов.

Действо происходило в стенах легендарного советского авиагиганта "Антонов", который в последнее время еле-еле сводит концы с концами.

Сначала некоторые журналисты обратили внимание на "эпизод с чаем", когда Зеленский не просто показательно отказался от напитка, а произнес странную реплику с театральной интонацией: "А людям?! Мне и водички хватит".

"Демократический" жест президента оценили не все – ряд обозревателей посчитали, что происходящее в ангаре "очень декоративно, фальшиво и похоже на постановку", пишет издание.

Также недоумение вызвали "лирические отступления" главы государства. В частности, присутствующим был продемонстрирован целый ролик-повествование о патриотическом логотипе – цифра "30" и цветок, изображенные на бюджетные деньги – с указанием на то, что данное художественное произведение разработали представители Львова.

Кроме того, пан Зеленский и организаторы конференции сочли важным сообщить собравшимся о "саммите первых леди", "великих украинцах" и планах привезти ко Дню независимости, который отмечается в Незалежной 24 августа, оригинал "Конституции Пилипа Орлика".

"Тянет время, много фальши и постановочного" – таковы основные впечатления некоторых представителей местных медиа на первую часть мероприятия.

Потом пользователи соцсетей обратили внимание на казусы с самолетами, которые мелькали за спиной украинского гаранта. Так, российского военкора Александра Коца позабавил факт бескрылого авиагиганта, на борту которого уже начертано: "Вооруженным силам – надежные крылья!"

Пользователи телеграм-канале на странице журналиста в комментариях не стеснялись (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Надёжные крылья по схеме Роттердам+", "Это справа самолёт без крыльев. А по центру без двигателей", "И самолёт советский", "Этот Руслан стоит почти 20 лет в таком виде", "Надо было больше прожекторов со стороны планера налепить. Там, где должны быть двигатели и шасси. 95й квартал не тот уже", "Крылья – к следующей прессухе прилепят)))", "Так отдали крылья вооруженным силам. Всё правильно написано!)))))""


Кроме того, Владимир Александрович в нарушение закона о мове часто отвечал на русском языке, чего не должен делать государев чиновник Незалежной. Применят ли к нему санкции, время покажет.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Хохлы -дегенераты
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Гость242630
это ты раб! совсеми аснованиями раб! раб пиндосов и заложник своей ненасытной фашисткой власти! они то хоть за миллионы сосут а ты то за что? за вышеванку? за стакан горилки и куска соло?
Он отсасывает за право чистить сортиры европейцам и за право "работать" в борделях Еуропы
Пилот Аэрбас
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Вот эта хорошая идея с оригиналом Конституции Пилипа Орлика. Потому что оригинал написан на русском языке, что ещё раз доказывает что Украинского тогда не было, и это искусственно созданный язык в 19 веке, профессором Грушевским
Пилот Аэрбас
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А у КБ Антонова совсем денег то нет. Все страны от заказов с ним отказались, Китайцы тоже. А этот самолёт. Со времён развала СССР там в цехе стоит. Я на переучке в 2010 году там был, и мы уже ходили его видели
Гость231751
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Россия переживает за крымскую платформу ыыыыыыы
Гость242630
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Гость232748
Рабы собрались посмеяться над чужой страной. Им разрешили)
это ты раб! совсеми аснованиями раб! раб пиндосов и заложник своей ненасытной фашисткой власти! они то хоть за миллионы сосут а ты то за что? за вышеванку? за стакан горилки и куска соло?
Россия -Русь
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Гость232748
Рабы собрались посмеяться над чужой страной. Им разрешили)
Хохлунтик, ты вылез на защиту своих братьев бандерастов - педер@стов?Щенявмерла Укрогабония?
Гость232748
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Рабы собрались посмеяться над чужой страной. Им разрешили)
Гость235353
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ЧМО ЕСТЬ ЧМО ваш ЭТОТ НЕДОпризидент ---- ЛОШАРА И ТРУС ----- ПУТИН ЭТОГО НЕДОУМКА НА ДОНБАСС ПОСЛАЛ ----- КРЫМ И ДОНБАСС ЗАПРЕТНАЯ ТЕМЫ ДЛЯ ЭТОГО ОТМОРОЗКА КЛОУНА --- ПУТИН С НИМ ВСТРЕЧАТЬЯ НЕ БУДЕТ
Ватикан
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После визита Зеленского Папа Римский лично распорядился протереть святой водой клавиши всех фортепиано, роялей и, на всякий случай, аккордеонов в Ватикане.
Россия -Русь
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Отчего потомки свинопасов и польской прислуги документ Ф.Орлика "Договоры и постановления прав и вольностей войсковых" называют Конституцией??
А в тексте сего документа вообще зрада зрадная для хохлунтиков .Филипп Орлик употребляет словосочетания :
- "Народ Малороссийский";
- "Малая Россия - Отчизна наша";
- "Отчизна Малороссийская";
- "Сынов Малороссийских" и т.д.
Про Украину - ни звука, ни буквы...
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