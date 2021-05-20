СМИ заподозрили постановочный характер мероприятия, а сам президент Незалежной нарушал закон о мове

Сегодняшняя итоговая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского вызвала массу критики со стороны журналистов и изрядно насмешила пользователей соцсетей.

Как пишет издание "Свободная пресса", организаторов мероприятия и самого лидера украинцев заподозрили в излишней постановочности мероприятия, а также обнаружился ряд визуальных ляпов.

Действо происходило в стенах легендарного советского авиагиганта "Антонов", который в последнее время еле-еле сводит концы с концами.

Сначала некоторые журналисты обратили внимание на "эпизод с чаем", когда Зеленский не просто показательно отказался от напитка, а произнес странную реплику с театральной интонацией: "А людям?! Мне и водички хватит".

"Демократический" жест президента оценили не все – ряд обозревателей посчитали, что происходящее в ангаре "очень декоративно, фальшиво и похоже на постановку", пишет издание.

Также недоумение вызвали "лирические отступления" главы государства. В частности, присутствующим был продемонстрирован целый ролик-повествование о патриотическом логотипе – цифра "30" и цветок, изображенные на бюджетные деньги – с указанием на то, что данное художественное произведение разработали представители Львова.

Кроме того, пан Зеленский и организаторы конференции сочли важным сообщить собравшимся о "саммите первых леди", "великих украинцах" и планах привезти ко Дню независимости, который отмечается в Незалежной 24 августа, оригинал "Конституции Пилипа Орлика".

"Тянет время, много фальши и постановочного" – таковы основные впечатления некоторых представителей местных медиа на первую часть мероприятия.

Потом пользователи соцсетей обратили внимание на казусы с самолетами, которые мелькали за спиной украинского гаранта. Так, российского военкора Александра Коца позабавил факт бескрылого авиагиганта, на борту которого уже начертано: "Вооруженным силам – надежные крылья!"

Пользователи телеграм-канале на странице журналиста в комментариях не стеснялись (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):

"Надёжные крылья по схеме Роттердам+", "Это справа самолёт без крыльев. А по центру без двигателей", "И самолёт советский", "Этот Руслан стоит почти 20 лет в таком виде", "Надо было больше прожекторов со стороны планера налепить. Там, где должны быть двигатели и шасси. 95й квартал не тот уже", "Крылья – к следующей прессухе прилепят)))", "Так отдали крылья вооруженным силам. Всё правильно написано!)))))""

Кроме того, Владимир Александрович в нарушение закона о мове часто отвечал на русском языке, чего не должен делать государев чиновник Незалежной. Применят ли к нему санкции, время покажет.

