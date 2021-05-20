Киев отказывается считать русских коренным народом Украины

Киев отказывается считать русских коренным народом Украины
Фото: Pavlo Gonchar/ Keystone Press Agency/ www.globallookpress.com
продолжение"Черный список" украинцев пополнился звездами российских сериалов
Некоторых представителей Незалежной государство будет особо защищать от геноцида и иных насильственных деяний

Президент Украины Владимир Зеленский не считает русских коренным народом Незалежной. Это следует из законопроекта, который он внес 18 мая в Верховную раду на рассмотрение депутатам.

Согласно документу, коренным народом соборной будет признаваться автохтонное этническое сообщество, которое сформировалось на территории Украины, является носителем самобытного языка и культуры, имеет традиционные, социальные, культурные или представительские органы, осознает себя коренным народом Украины, является этническим меньшинством в составе населения и не имеет государственного образования за пределами Незалежной.

Из этого следует, что русские в Республике не смогут считаться коренным народом, им откажут в таком праве. Зато отдельно в законопроекте прописано понятие коренных народов Крыма – это крымские татары, караимы и крымчаки.

В тексте говорится, что коренным народам Украины будут предоставлены широкие культурные, экономические, образовательные и языковые права. В частности, они смогут создавать свои СМИ и учреждения образования, обучаться на родном языке.

Кроме того, государство обязуется гарантировать защиту коренных народов неньки от актов геноцида или любых других действий коллективного принуждения или насилия, сообщает РИА "Новости".

Ранее сегодня пан Зеленский провел итоговую пресс-конференцию для журналистов, собрав их в ангаре дышащего на ладан авиаконцерна "Антонов". Часть мероприятия президент соборной провел на русском языке, нарушая таким образом закон о мове, согласно которому госчиновник обязан в своей трудовой деятельности общаться исключительно на украинском.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость243966
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напрау се смях!
днес във Варна има изложба дето един Велик българин от Одеса ,става дарител на построяване на черква у Варна!
тия пее от укри да додат и видят завещанието!!
там пише от Оддеса руския град ощи давността!!!
аве Андей Първозванни!!!
Гость227619
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Евреина это теперь Украина!
Пророк
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Зель дегенерат! А как же все другие,которые в Крыму? Это надо быть опущенным идиотом!! ,чтобы такое сказать. Дебил,да и только!!!
Россия -Русь
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Гость242935
А как там поживает Новороссия? Как там доблестная армия ДНР? Уже дошла до Киева и Львова?
На земле есть две искусственные нации-американец и украинец. Один исключительный, другой уникальный. Оба живут на
чужих землях. Первый - на отобранных, второй - на подаренных. Они, по сути квартиранты, и не имеют понятия, что такое Родина.
Россия -Русь
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Гость242935
А как там поживает Новороссия? Как там доблестная армия ДНР? Уже дошла до Киева и Львова?
Ты лучше расскажи отчего вытиранов АТО выбрасывают из маршруток, бьют и режут как свиней по всей оставшейся части укроины??
Россия -Русь
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Гость242935
А как там поживает Новороссия? Как там доблестная армия ДНР? Уже дошла до Киева и Львова?
Великолепно поживает Новороссия..Косит потихоньку укроп.Будет приказ ополчение дойдет и до Львова..А че , сомневаешься , рогуль??
Гость242935
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Россия -Русь
ВСУ уже были готовы идти в победный поход на Кремль, но тут по всей Европе созрела клубника..))
А как там поживает Новороссия? Как там доблестная армия ДНР? Уже дошла до Киева и Львова?
Гость242926
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А кого собственно волнует что Киев считает? Фашистская хунта и ничего больше, и очень скоро перестанет существовать как государство.
Гость227619
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Украина доминион Израиля, всё.
Гость227619
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Он выйдет из вагона И двинет вдоль перрона. На голове его роскошный котелок. В больших глазах зеленых на Восток Горит одесский огонек
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