"Черный список" украинцев пополнился звездами российских сериалов

"Черный список" украинцев пополнился звездами российских сериалов
Мария Миронова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Наши знаменитости "несут угрозу" нацбезопасности Незалежной

Киевские власти продолжают изгаляться в антироссийском ключе. На этот раз в тамошнем Минкульте объявили о страшной опасности, которая исходит от нескольких наших артистов.

В перечень, где собраны фамилии "отъявленных злодеев" по украинской версии, попали знаменитые актеры, которые полюбились российскому зрителю по телесериалам.

Так, в Незалежной убеждены, что национальной безопасности государства угрожают Игорь Петренко, Мария Миронова и Игорь Копылов. Решение о включении артистов в "черный список" Минкульт принял накануне, 19 мая, передает РИА "Новости".

Причины такого решения, а также иные подробности пока не сообщаются.

Игорь Петренко завоевал любовь российского телезрителя после выхода на экраны сериалов "Герой нашего времени" и "Курсанты". Также артист снялся в кинофильмах "Водитель для Веры", "Союз спасения" и других.

Одними из самых ярких ролей Марии Мироновой стали работы в кинолентах "Следователь Тихонов", "Ночной дозор" и других.

Игорь Копылов порадовал российского зрителя своими работами в популярных телесериалах "Морские дьяволы", "Улицы разбитых фонарей", а также других кинопроектах.

Отметим, в "черном списке" украинцев также значится Олег Газманов, Юлия Чичерина, певица Валерия и другие российские артисты.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость235966
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Пусть свои сериалы смотрят, от них клонит в сон )
Россия -Русь
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Гость227619
Зеленский ввел масштабные санкции против России
Зе-лупа - идиот вселенского масштаба.
Гость227619
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Зеленский ввел масштабные санкции против России
Гость231354
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Еще одно подтверждение деградации этой помойки с погонялом Украина. Они настолько заврались, что боятся любого пука со стороны - а вдруг стадо перестанет верить их брехне, а вдруг вскроется, что лошар тупо обманывали?
Гость227619
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Хохзраиль! А не Украина!
Гость227619
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има, Соня, бросьте разговоры, Что за балаболки, вам говорят! Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперед и две назад. Дамы, дамы, помогите Боре, Помогите Боре, вам говорят! Он наделал лужу в коридоре… Шаг вперед и две назад! Алик Рабинович, я имею выйти, Я имею выйти, вам говорят! Алик Рабинович, вы мне замените, Шаг вперед и две назад. Это школа Соломона Пляра, Школа бальных танцев, вам говорят! Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперед и две назад.
Гость227619
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Это школа Соломона Пляра, Школа бальных танцев, вам говорят. Две шаги налево, две шаги направо, Шаг вперед и два назад. Кавалеры приглашают дамов, Там, где брошки, там перёд. Две шаги налево, две шаги направо, Шаг назад и две вперед. Дамы, не сморкайтесь в занавески, Это неприлично, вам говорят! Это неприлично, негигиенично, И несимпатично, вам говорят. Кавалеры, не держите дамов Ниже тальи, вам говорят! Это неприлично, негигиенично, И несимпатично, вам говорят! Дамы, приглашайте кавалеров, Там, где галстук, там перёд! Две шаги налево, две шаги направо, Шаг назад и две вперед.
Гость241412
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Хохлы -дегенераты
Поступила директива: "Опид@расить не менее 20% личного состава Вооруженных сил Украины, для соответствия стандартам НАТО и ЕС, дабы ничто не могло помешать стремлению Украины в эти организации".
А чё, хохлунтики, если чуб выкрасить в красный, то вполне за петушиный гребешок сойдет.
Там еще надо план по нигерам выполнить, а так же лесбух с трансами напихать.
И будет цветная армия, полностью соответствующая стандартам НАТы.
Пока войны нет - перепихиваются друг с другом. Когда война есть - дрищут изо всех отверстий.)))
Гость242644
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Не понятно почему с этими идиотами поддерживают отношения? Они все превратили в политику.
Хохлы -дегенераты
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Поступила директива: "Опид@расить не менее 20% личного состава Вооруженных сил Украины, для соответствия стандартам НАТО и ЕС, дабы ничто не могло помешать стремлению Украины в эти организации".
А чё, хохлунтики, если чуб выкрасить в красный, то вполне за петушиный гребешок сойдет.
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