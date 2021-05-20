Наши знаменитости "несут угрозу" нацбезопасности Незалежной

Киевские власти продолжают изгаляться в антироссийском ключе. На этот раз в тамошнем Минкульте объявили о страшной опасности, которая исходит от нескольких наших артистов.



В перечень, где собраны фамилии "отъявленных злодеев" по украинской версии, попали знаменитые актеры, которые полюбились российскому зрителю по телесериалам.

Так, в Незалежной убеждены, что национальной безопасности государства угрожают Игорь Петренко, Мария Миронова и Игорь Копылов. Решение о включении артистов в "черный список" Минкульт принял накануне, 19 мая, передает РИА "Новости".

Причины такого решения, а также иные подробности пока не сообщаются.

Игорь Петренко завоевал любовь российского телезрителя после выхода на экраны сериалов "Герой нашего времени" и "Курсанты". Также артист снялся в кинофильмах "Водитель для Веры", "Союз спасения" и других.

Одними из самых ярких ролей Марии Мироновой стали работы в кинолентах "Следователь Тихонов", "Ночной дозор" и других.

Игорь Копылов порадовал российского зрителя своими работами в популярных телесериалах "Морские дьяволы", "Улицы разбитых фонарей", а также других кинопроектах.

Отметим, в "черном списке" украинцев также значится Олег Газманов, Юлия Чичерина, певица Валерия и другие российские артисты.