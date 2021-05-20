России предсказали катастрофу в войне с Украиной

России предсказали катастрофу в войне с Украиной
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Стрелков обратил внимание на концентрацию сил ВСУ в Донбассе

В том случае, если Москва решит вести полномасштабные боевые действия только на территории Донбасса, для России это обернется катастрофой. С таким прогнозом выступил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, он же Гиркин, сообщает издание "Свободная пресса".

Мастер военных реконструкций заметил, что Украина сосредоточила на подконтрольной киевскому режиму части мятежного края значительную часть своих вооружений.

"Если они (власти РФ) ограничатся только территорией Донбасса, Россию ждет тяжелая, кровавая и муторная операция. Затяжная война для РФ в силу ее сложного экономического и внешнеполитического положения станет катастрофой", – уверен бывший участник донбасского сопротивления.

По его мнению, военное превосходство вовсе не гарантирует Москве победу над Киевом в случае активных боевых действий.

Стрелков считает, что постмайданный режим в Киеве должен быть свергнут, Новороссия отделена от Украины. Однако такие задачи не являются целями руководства РФ, и эта политика небезопасна для российского государства, подчеркнул экс-боец.

Напомним, Гиркин является одним из четырех фигурантов дела о крушении в июле 2014 г. под Донецком малайзийского самолета "Боинг" MH17. Сам он не признает свою причастность к той катастрофе и не намерен принимать какое-либо участие в идущем сейчас судебном процессе в Гааге. Реконструктор лишь признал моральную ответственность за гибель пассажиров, поскольку участвовал в войне. А в феврале текущего года Гиркин предрек России новые западные санкции из-за "Боинга".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Гость242361
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Шаман
Ну с кремлевским карликом катастрофы у нас рисуются на многих направлениях, что вы хотите от "понытик #идер огурец", если при нем не только дворцы плесневеют, но и газпром убытки умудряется нести и проигрывать в судах миллиарды долларов. На этом направлении, РФ спасает только опережающая тупость Украины. А вот с космосом стыдненько получается.
дворцы это проблема их владельцев. ГазПром несёт убытки на бумаге. А вот с наличием диванных аналитигов которые несут бредни про миллиарды сидя на плесневелом диване действительно беда. Особо тонко они разбираются в космосе и стыде за него. Но почему то нищие. Дебилы Б.
Шаман
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Ну с кремлевским карликом катастрофы у нас рисуются на многих направлениях, что вы хотите от "понытик #идер огурец", если при нем не только дворцы плесневеют, но и газпром убытки умудряется нести и проигрывать в судах миллиарды долларов. На этом направлении, РФ спасает только опережающая тупость Украины. А вот с космосом стыдненько получается.
сама и есть катастрофа
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Гость231008
россию не ждет катастрофа, потому что россия сама и есть катастрофа
У <цензура> хлов предательство и смута -
Это как национальный спорт...
Жаль, что мамы этих майданутых,
Вовремя не сделали аборт...
Гость243966
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споко ва! окружит и унчтожит укропи!
Гость238482
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Гость231008
россию не ждет катастрофа, потому что россия сама и есть катастрофа
Пришло недоразумение, не разумно булькнуло и уплыло в свою недоразумень
Гость231008
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россию не ждет катастрофа, потому что россия сама и есть катастрофа
Гость 443311
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Россия -Русь
Опять затхлой инфой воняешь..Когда Россия что то предложила Хохлогабону по Крыму??Аянское водохранилище полностью наполнилось водой,,водозабор на Бельбеке..Обеспечения Крыма водой будет осуществляться через новые водозаборы; добыча воды из-под Азовского моря; опреснение морской воды. Тебе какой вариант нравится?
Ну а в Хохлогабоне продолжайте взрывать свои ЛЭПы, фантазировать про Керченский мост на Мосфильме, про пустые прилавки в Крыму,ну и о том , что крымчане без воды..
Статья на утре .ру . Крыму грозит гуманитарная катастрофа из за Украины . Что там Украина опять должна. Вы бы уже опредилилсь , цветет Крым или засыхает
СтарЫй
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Да куда уж нам не демократическим.
Россия -Русь
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У хохлов подгорает пукан -Верховная Рада призвала Конгресс США ввести санкции против всех участников строительства российского газопровода Северный поток-2.Вчера США подтвердили, что не будут объявлять санкций против компании Nord Stream 2 AG и ее главы Маттиаса Варнига (эта структура строит российский газопровод Северный поток-2 по дну Балтики, то есть, в обход Украины). Как сказано в официальном заявлении госсекретаря Энтони Блинкена, отказ от санкций «отвечает национальным интересам» США.
Россия -Русь
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Гость242935
В России предложили Украине заключить соглашение по поставкам воды в Крым РИА-новости. Так послали киевский власти, говоришь? заместитель официальной представительницы МИД Марии Захаровой дипломат Илья Тимохов заявил, что ситуация с водой в Крыму чревата гуманитарной катастрофой. Может вместо Крымского распилочного моста для ротенберга надо было заняться решением водной проблемы?
Кстати , один "укропатриот" СеРожа Запорожский грозился съесть ведро фек@лий если Крым через год не вернется в состав Украины.Уже 7-й год жрет..Помоги ему.
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