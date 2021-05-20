Стрелков обратил внимание на концентрацию сил ВСУ в Донбассе

В том случае, если Москва решит вести полномасштабные боевые действия только на территории Донбасса, для России это обернется катастрофой. С таким прогнозом выступил экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков, он же Гиркин, сообщает издание "Свободная пресса".

Мастер военных реконструкций заметил, что Украина сосредоточила на подконтрольной киевскому режиму части мятежного края значительную часть своих вооружений.

"Если они (власти РФ) ограничатся только территорией Донбасса, Россию ждет тяжелая, кровавая и муторная операция. Затяжная война для РФ в силу ее сложного экономического и внешнеполитического положения станет катастрофой", – уверен бывший участник донбасского сопротивления.

По его мнению, военное превосходство вовсе не гарантирует Москве победу над Киевом в случае активных боевых действий.

Стрелков считает, что постмайданный режим в Киеве должен быть свергнут, Новороссия отделена от Украины. Однако такие задачи не являются целями руководства РФ, и эта политика небезопасна для российского государства, подчеркнул экс-боец.

Напомним, Гиркин является одним из четырех фигурантов дела о крушении в июле 2014 г. под Донецком малайзийского самолета "Боинг" MH17. Сам он не признает свою причастность к той катастрофе и не намерен принимать какое-либо участие в идущем сейчас судебном процессе в Гааге. Реконструктор лишь признал моральную ответственность за гибель пассажиров, поскольку участвовал в войне. А в феврале текущего года Гиркин предрек России новые западные санкции из-за "Боинга".

