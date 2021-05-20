Россия ответила Дании на желание усилить присутствие НАТО

Россия ответила Дании на желание усилить присутствие НАТО
Фото: Sgt. Justin Toledo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
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Размещение дополнительных сил Соединенных Штатов в Гренландии и Арктике означает, что Дания отказывается от своей ответственности за сохранение в регионе низкого уровня напряжения. Соответствующее заявление сделал посол РФ в Копенгагене Владимир Барбин.

Представитель России также заявил, что присутствие Североатлантического альянса в регионе недопустимо.

"В Арктике нет места ни для НАТО, ни для его вооружений", – заявил Барбин.

По мнению датских медиа, реакция посла самым непосредственным образом подтверждает внимание России, обращенное на недавнее заявление главы правительства Дании и министра иностранных дел Пеле Броберга об "исландской модели" обороны острова – речь идет о соглашении со Штатами по гарантиям обороны.

Так, Бруберг заявил в одном из недавних интервью, что Копенгаген готов воспользоваться помощью Соединенных Штатов для сохранения "стратегических позиций". В подобном ключе высказалась и премьер Метте Фредериксен на встрече с государственным секретарем США, выразившая беспокойство из-за наращивания военной мощи РФ, передает местная газета Berlingske.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты стремятся к усилению своего влияния на территории Арктики из-за растущего присутствия России в регионе.

До этого в американских ВВС заявляли, что около 200 летчиков направлены на норвежскую базу для развертывания эскадрильи бомбардировщиков. До этого США проводили с Норвегией военные учения на Заполярье, отработав боевые действия в условиях Крайнего Севера.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость244006
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Ну как вы представляете себе жизнь после такой войны.Я думаю камикадзе и те бы задумались.......
Гость243151
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Гость227487
Скоро буду президентом Америке и буду разговаривать с Россией Пугалки отРоссии исчезнут уверяю
Лучше Данию возглавь! Не забудь лупу захватить, чтобы на карте убедиться в ее существовании. "Свою" Гренландию "цеевропейцы датчане" не могут освоить и амерам не продают... голодранцы европейские
Гость240127
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Гость227487
Скоро буду президентом Америке и буду разговаривать с Россией Пугалки отРоссии исчезнут уверяю
100 г галоперидола внутрипопочно (ректально) в смеси со скипидаром и патефонными иголками...Все как рукой снимет - и дурь, и мании величия, и недержание кнопкотоптания.
Гость234703
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Гость227487
Скоро буду президентом Америке и буду разговаривать с Россией Пугалки отРоссии исчезнут уверяю
Когда? Давай скорее уже, тебя там ждут )))
Гость227487
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Скоро буду президентом Америке и буду разговаривать с Россией Пугалки отРоссии исчезнут уверяю
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