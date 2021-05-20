Киев выставил Москве условие для встречи Зеленского с Путиным

Киев выставил Москве условие для встречи Зеленского с Путиным
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
продолжениеВстреча Путина с Зеленским не состоится по целому ряду причин - СМИ
В Незалежной не хотят вести диалог без обсуждения российского Крыма

Киевский режим выставил Москве условие для проведения очной встречи президента Украины Владимира Зеленского с его российским коллегой Владимиром Путиным. На ней должны обсуждаться вопросы Крыма и Донбасса. Об этом заявил министр иностранных дел Незалежной Дмитрий Кулеба.

Украинец заметил, что согласование возможной встречи идет очень тяжело.

"В то же время мы подтверждаем, что готовы к разговору. Главная тема, безусловно, это прекращение войны и мир на Украине… Мы не будем встречаться с Путиным для того, чтобы не говорить про Донбасс и Крым", – цитирует издание "Новое время" пана Кулебу.

По словам министра, с Путиным нужно разговаривать, поскольку все решения в РФ принимает президент и "никто другой". Он выразил уверенность, что в случае, если подобный саммит двух лидеров и состоится, то Зеленский там "будет жестко защищать украинские интересы".

Глава дипведомства подчеркнул, что встреча состоится лишь тогда, когда киевский режим убедится, что на ней будут обсуждаться те вопросы, которые являются для властей соборной ключевыми.

Ранее в четверг, 20 мая, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что контакты по гипотетической встрече Путина с Зеленским идут, есть наброски возможных тем, однако процесс движется непросто, передает РИА "Новости".

Напомним, в апреле нынешнего года Владимир Александрович публично предложил Владимиру Владимировичу встретиться в любой точке Донбасса, где идет война.

В ответ президент России объяснил украинскому оппоненту, что тот должен вести переговоры об урегулировании вооруженного конфликта в шахтерском регионе непосредственно с представителями ДНР и ЛНР, а уже затем обсуждать эту проблему с третьими странами.

Одновременно, Путин согласился принять Зеленского в Москве, чтобы поговорить о двусторонних отношениях. Добавим, что лидер РФ неоднократно заявлял, что тема Крыма для Москвы закрыта раз и навсегда.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость243011
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Россия есть,была и будет. Вот только один вопрос, стоит ли брать на её борт предателей?
Гость244140
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В Киеве сегодня состоялся «Транс – Марш». Формально событие было приурочено к тому, что 25 мая 2019 года ВОЗ исключила диагнозы, связанные с трансгендерностью, из категории психических заболеваний, это приказали Ротшильды!
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Россия -Русь
Отчего же не впасть в ступор от твоей писанины о каких то "поползновениях России"
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ периодически сталкивается с попытками что-то от нее «откусить», но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. Путин отметил, что некоторые осмеливаются публично заявлять о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только одной стране. «Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому — развитие наших вооруженных сил», — сказал российский лидер на заседании оргкомитета «Победа».
Россия -Русь
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Гость242916
Ты извини, что я разбудил тебя не вовремя, и ты пропустил все события. А проснувшись впал в ступор.

В те страны, которые граничат с Россией. Это в общем смысле. А если конкретно, "то есть вынужденные ответные реакции России действиям США в Украине, Молдове, Грузии".
Отчего же не впасть в ступор от твоей писанины о каких то "поползновениях России"
михаил
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ХОХЛЫ ДА ЗАБУДЬТЕ ВЫ УЖЕ О КРЫМЕ ПОЕЗД УШЕЛ И УШЕЛ В РОССИЮ НАВСЕГДА ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ .ПОМЕЧТАЙТЕ ЛУЧШЕ ЧТО ЗАВТРА ЖРАТЬ БУДЕТЕ.ПУТИН К ВАМ ОТНОСИТСЯ МЯГКО ЧТО ОЧЕНЬ ПЛОХО ВАМ НАДО ЗАКРЫТЬ ВСЕ ПОСТАВКИ И НЕФТИ И ГАЗА И ЭЛЕКТРИЧЕСТВА ЧТО Б ВЫ ФАШИСТЫ ЗАНЫЛИ ОТ ХОЛОДА И ГОЛОДА ТОГДА Б БЫСТРЕЙ СКИНУЛИ СВОЕГО КЛОУНА
Гость242916
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Россия -Русь
С этого места по-подробнее - это в какую же сторону у России "поползновения"??
Ты извини, что я разбудил тебя не вовремя, и ты пропустил все события. А проснувшись впал в ступор.

В те страны, которые граничат с Россией. Это в общем смысле. А если конкретно, "то есть вынужденные ответные реакции России действиям США в Украине, Молдове, Грузии".
Россия -Русь
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Гость242627
Было бы вообще супер, если все постсоветские страны, да и вообще все страны, которые граничат с Россией со всех сторон стали членом Движения Неприсоединения, и вся эта полоса называлась бы "гарант мира и безопасности", чтобы эта зона ни Россией, ни Западом и вообще никакими странами не использовалась для военных целей. И укрепилось бы это положение Конвенцией ООН. Идиоты! Осточертели со своими амбициями!!! Разве это плохо? Закончились бы всякие поползновения и со стороны России, и со стороны ее недругов!
С этого места по-подробнее - это в какую же сторону у России "поползновения"??
Пилот Аэрбас
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Гость242627
Было бы вообще супер, если все постсоветские страны, да и вообще все страны, которые граничат с Россией со всех сторон стали членом Движения Неприсоединения, и вся эта полоса называлась бы "гарант мира и безопасности", чтобы эта зона ни Россией, ни Западом и вообще никакими странами не использовалась для военных целей. И укрепилось бы это положение Конвенцией ООН. Идиоты! Осточертели со своими амбициями!!! Разве это плохо? Закончились бы всякие поползновения и со стороны России, и со стороны ее недругов!
Вы говорите не реальные вещи. Вы же сами прекрасно знаете, что если Америка захочет, она придает к власти угодных для нее правителей, и тогда этот статус не присоединившихся государства будет аннулирован. Ведь это мы уже видели много раз и например Украины в том числе, она тоже была внеблокой и даже в конституции это было закреплено. А в итоге все убрали, и крики эти шли ещё при Ющенко. И даже при Януковиче про вход в НАТО говорили. Задолго до ухода Крыма в Россию
Гость227619
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Артист классный, Президент КЛОУН и всё.
Гость227619
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При этом Зеленский сообщил, что процесс подготовки встречи двух президентов уже вовсю идет. На что в Кремле дипломатично заметили: «Есть определенные наброски широкими мазками, никаких сроков, это гипотетическая встреча в гипотетической повестке». А в МИДе РФ недипломатично отрезали: «Для возможного саммита нужно выполнить парижские договоренности, встреча ради встречи Москве не нужна… …Надежды Москвы на то, что с приходом Зеленского отношения с Киевом улучшатся, не оправдались
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