Белый дом признал невозможность остановить "Северный поток-2"

Белый дом признал невозможность остановить "Северный поток-2"
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
продолжение"Преклонили колени": болгары подняли на смех уступивших России по "Северному потоку-2" американцев
Новая администрация президента США не нашла рычагов против почти завершенного проекта

Власти Соединенных Штатов предприняли "существенные шаги", чтобы остановить реализацию "Северного потока-2", но признают сложность задачи, поскольку проект почти готов. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в четверг, 20 мая.

На традиционном брифинге она пыталась ответить на упрек журналиста, что Вашингтон мог бы помешать строительству газопровода, но не делает этого. На это Псаки напомнила, что президент США Джо Байден приступил к своим обязанностям, когда "СП-2" был построен уже на 95%.

"Мы продолжаем говорить о том, что это плохая идея и нехороший план… Как можем мы остановить реализуемый в другой стране проект, законченный на 95%?" – обратилась представитель главы государства к журналисту.

Псаки заметила, что Штаты ввели санкции в отношении четырех российских компаний и на девять судов, а значит "определенно предприняли значительные шаги" для блокировки реализации балтийского проекта. Кроме того, американские власти публично и в частном порядке "заявляли о своей оппозиции" по "Северному потоку-2", передает слова пресс-секретаря Байдена РИА "Новости".

Накануне Госдеп передал в Конгресс отчет о рестрикциях в отношении немецко-российского газопровода. Согласно документу Вашингтон отказался вводить ограничения на компанию-оператора проекта Nord Stream 2 AG и его главу, так как в администрации президента подобные меры сочли противоречащими национальным интересам США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Пилот Аэрбас
Пожаловаться Ответить
Гость242630
нацисткая банда на укроине будет очень рада такому ходу пиндосов 🙀🙀🙀😸 пиндосам плевать на то что с запуском потока украина потеряет последний шанс дербанить даром меллиарды! сало укроине!!!
Нацисткая банда на Украине, лишиться Российского финансирования. В размере ежегодных 3 млрд долларов. Которые они получали просто так на халяву, из возлуза, даже ни вкладывая в ремонт трубы ни копейки.
Гость242630
Пожаловаться Ответить
нацисткая банда на укроине будет очень рада такому ходу пиндосов 🙀🙀🙀😸 пиндосам плевать на то что с запуском потока украина потеряет последний шанс дербанить даром меллиарды! сало укроине!!!
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей