Зачем чехи придумали скандал с Россией: в Европе назвали причину

Зачем чехи придумали скандал с Россией: в Европе назвали причину
Фото: Michal Krumphanzl/CTK/www.globallookpress.com
Премьер-министр мог отвлечь население от внутренних проблем столь сомнительным образом, считает специалист

Глава правительства Чехии Андрей Бабиш мог намеренно спровоцировать кризис в отношениях с Россией для того, чтобы отвлечь внимание общественности от проблем в стране. Такое мнение озвучил греческий аналитик Пол Антонопулос.

Так, эксперт напомнил, что Прага до сих пор не предоставила конкретных доказательств по инциденту во Врбетице и продолжает менять версии о взрыве семилетней давности. С такими сомнительными аргументами чешские власти обратились к НАТО и ЕС, призвав их ввести антироссийские санкции. 

Как считает Антонопулос, Бабиш мог таким образом выйти из сложной ситуации, в которую попал после аудиторской проверки Евросоюза, итоги которой складывались для него крайне неудачно. Установлено, что премьер допустил конфликт интересов по контролю над целевыми фондами, аффилированными с его Agrofert – холдингом, управляющим в стране сельским хозяйством, пищевой и химической промышленностью, а также СМИ. Конгломерат, основанный самим Бабишем в 1993 году, продолжает получать субсидии от Евросоюза.

"Вполне вероятно, что он сфабриковал кризис с Россией для отвлечения избирателей от этого нарушения. Факт отсутствия претензий в адрес премьера говорит о том, что план успешно реализован", – объяснил Антонопулос.

Аналитик напомнил, что в рейтинге миллиардеров по версии аналитического центра Brookings Institution Бабиш занял семь лет назад пятое место. Рядом с ним расположился и конфетный олигарх Петр Порошенко, экс-президент Украины.

"Очередной постсоветский олигарх, чей капитал зависит от Штатов и Европы", – добавил эксперт.

Антонопулос также заявил, что Бабиш владеет медиахолдингом  MAFRA, курирующим влиятельную чешскую печать. Через свои газеты премьер и тиражирует теорию о мнимой причастности Москвы к инциденту во Врбетице, тем самым, убежден аналитик, пытаясь сгладить углы в стремлении отвлечь население от проверки Еврокомиссии, пишет InfoBrics.

Ранее сообщалось, что в Чехии устроили допрос госаппарата в рамках расследования в отношении вице-премьера республики Яна Гамачека, который однажды посмел запланировать поездку в Россию.


Егор МАЛКОВ

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Гость245957
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Потому что настала ее очередь.
Гость244138
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Цена вопроса $6 лярдов. Вот американцы и подсуетились со скандалом, русских выкинули из тендера. А доказательства.....после драки кулаками не машут. Вот и вся причина.
Хохлы в обосранных шароварах
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Гость233951
Какие доказателство нужни????? Паспорт петрова-бащирова с место приступления????
Ты потомок свинопасов и польской прислуги, рогуль францюватый.,хохлосшвайне - и это аксиома не требующая доказательств
Россия -Русь
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Гость242253
Интересно, а какие в Чехии "внутренние проблемы", от которых понадобилось "отвлечь"? и почему бы греческому аналитику Антонопулосу вместо рассуждений о чешских проблемах решить хотя бы одну греческую? Например, "проблемная" Чехия наотрез отказалась запускать к себе т.н. "беженцев", а в Греции скоро "беженцы" станут большинством населения. Почему же Антонопулос об этом ни слова?
Проблема у тебя в кастрюле, имбецил
Владимир Гость
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Ребята, вдумаемся, какие жалкие и подлые выдумки чешской элиты с этими взрывами. Они недостойны даже отборного русского мата, который я иногда считаю очень приемлемым.
Гость235353
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ЧТО ХОЗЯИН ПРИКАЖЕТ ТО И БУДУТ ДЕЛАТЬ ЭТИ ЧЕХИ ПЩЕКИ ЕБАЛТЫ ГЕНОЦВАЛИ БРАТУШКИ И УКРОПЫ ХОЛОПЫ ---- ОНИ ПЕШКИ И ХОЛУИ ПИНДОСОВ
цент
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По биологической классификации - ворьё обыкновенное.
Гость242460
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Оружие поставлялось на Украину. Через цепочку посредников попадало в ДНР и ЛНР. Что бы замести следы склады сожгли, но там стрелкового уже не было, так немного боеприпасов
Гость240650
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Брехло - на морде написано! На кол осиновый!
Гость242361
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Гость233951
Какие доказателство нужни????? Паспорт петрова-бащирова с место приступления????
Ты прав. Доказательства в этом случае не нужны. Они никогда не нужны. Так же не требуется доказывать что ты обычный <цензура> и педофил.
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