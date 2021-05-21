"Пусть доказывают всему миру": в Крыму США пригрозили проблемами с Аляской

"Пусть доказывают всему миру": в Крыму США пригрозили проблемами с Аляской
Фото: M. Baumann/blickwinkel/www.globallookpress.com
продолжениеКрымчанам предрекли гуманитарную катастрофу
Россия могла бы заявить о непризнании суверенитета Америки над этой территорией

Отказ американцев признавать Крым российским могло бы обернуться неприятными последствиями, если бы наша страна этого захотела.

Так, в ответ на выпады Штатов Москва запросто могла принять документ о непризнании суверенитета страны над Аляской. Об этом заявил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс. Так он прокомментировал поддержку законопроекта о запрете американским властям признавать полуостров российским. 

"... пусть доказывают всему миру",

отметил Фикс в беседе с РИА Новости.

Впрочем, собеседник информагентства подчеркнул, что Москва не пойдет на такой шаг, ибо уважает внутреннюю политику других стран. США стоило бы взять это на заметку и не вмешиваться, в свою очередь, во внутренние дела России. Фикс при этом заявил, что точка зрения Вашингтона не интересует Москву и никоим образом не влияет на решения российских властей.

О поддержке "Закона о непризнании аннексии Крыма" стало известно накануне, 20 мая. Автором документа выступил демократ Геральд Коннолли.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Гость захар
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Штати законно придбали Аляску,за гроші,на відміну від Криму,який росія окупувала через ніким не признаний рехверендум!
Гость245945
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<цензура>
Гость243312
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Гость241057
Дурной ты. Чукчи и экскимосы сейчас в РФ живут так как хотят и им всего хватает и менять они ничего не захотят. У них сейчас льгот больше чем у кого либо в РФ. А вот на Аляске у них будут проблемы.
НУ да, ну да... наверное у каждого свой мини самолет и по два снегохода в дворе припарковано?
Гость243312
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Гость243000
Вообще выкинте мусор из головы Просто живите наслаждайтесь жизнью. любите, женитесь выходите замужь, весь этот цирк и мир в котором мы живем наш для нормальных людей нас большинство. В политике нет нормальных - все <цензура> там и навязывает народам свою волю. Не верьте им - просто живите
медведь уже какой то плешивый да облезлый... я бы скорее сравнил с пьяной, обезьяной, с ржавой гранатой... того и гляди, то ли сама чеку выдернет, то ли граната от иржы взорвется...
Гость243312
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Гость244656
Много красной у нас материи, всем рубахи пошьём вам, братва. Эх Корона Российской Империи! Екатерина, ты была неправа!
От куда сбежал, плешивый? Не уж то в дурдоме день открытых дверей?
Андрей Виноградов
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Гость243000
Вообще выкинте мусор из головы Просто живите наслаждайтесь жизнью. любите, женитесь выходите замужь, весь этот цирк и мир в котором мы живем наш для нормальных людей нас большинство. В политике нет нормальных - все <цензура> там и навязывает народам свою волю. Не верьте им - просто живите
"Просто живите наслаждайтесь жизнью. любите, женитесь выходите замуж (исправлено)"
Да ну нафиг. Зачем любить? Зачем жениться и выходить замуж? И какой наслаждаться жизнью (я ею при Брежневе разве шо наслаждался,чичас увы не получается)?? ВЫ О ЧЕМ???
Россия -Русь
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Гость233951
Конещно подтянутся ващи братя хамас, хезбола, ал каида будут не против, в чего вас привратил путлер, утритес
Рогуль францюватый, ты уже в шаровары себе насрал??Ну тогда забейся в схрон, подотрись вышиватником и не воняй.
Гость244656
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Много красной у нас материи, всем рубахи пошьём вам, братва. Эх Корона Российской Империи! Екатерина, ты была неправа!
Гость233951
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Россия -Русь
А зря, надо клин клином выбивать. Сначала Россия не признает Аляску пиндосовской, а там глядишь и другие подтянутся.
Конещно подтянутся ващи братя хамас, хезбола, ал каида будут не против, в чего вас привратил путлер, утритес
Гость243500
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Не будите спящего медведя.
Он проснётся, выдаст "фортеля"
Схватитесь за голову, но поздно
Лишь тирады будут: -"<цензура>-<цензура>-<цензура>"...
Не будите спящего медведя,
Он на спор закусывал ежом.
Вам страшилки будут "добрым утром"
Будни будут хуже, чем дурдом.
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