В Кремле прокомментировали встречу Путина и Байдена

Решение о саммите РФ и США еще не принято

Глава МИД Сергей Лавров доложил президенту России Владимиру Путину о переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока Кремль не готов говорить о том, состоится ли встреча Путина с американским коллегой Джо Байденом. По итогам доклада Лаврова российский лидер примет решение о саммите РФ и США. Об этом пишет РИА Новости.