Некоторые еще помнят заслуги нашего народа

Российско-чешские отношения резко обострились после ряда выпадов Праги, в частности, голословных обвинений в причастности наших спецслужб к подрыву оружейных складов. Москва долго терпеть не стала и включила республику в список недружественных стран. По мнению чешского политика, Праге должно быть стыдно за подобное развитие событий.



Один из здравомыслящих представителей чешской общественности считает, что причиной такого неприятного для республики исхода стал ряд невероятных ошибок, которые совершили местные власти.

В своей статье претендент на место в палате депутатов от Коммунистической партии Чехии Томаш Калаб отметил, что наша страна не рубит сплеча и пользуется перечнем недружественных стран с крайней осторожностью. Сейчас в "черный список" включены только США и Чехия. Такое соседство кажется чешскому государственному деятелю "большим позором". Статью политика опубликовало издание Haló noviny.

Калаб также напомнил, что республика многим обязана советскому народу, который спас страну от фашистского сапога. Однако сейчас местные власти стараются не вспоминать о своем долге перед СССР, а значит и Россией. Задача Праги – подтявкивать Вашингтону и выполнять распоряжения американского хозяина.

Ранее греческий аналитик Пол Антонопулос объяснил, зачем чехи придумали скандал с Россией.