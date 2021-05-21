Эксперты пытаются расшифровать грозное заявление главы РФ

Слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва готова выбить зубы тем, кто рискнет посягнуть на территориальную целостность России, вызвали широкий резонанс во всем мировом пространстве. По мнению известного эксперта Виктора Баранца, наш президент предостерегал от разборок с Россией абсолютно конкретные государства.

Полковник в отставке напомнил, что власти некоторых стран не стесняются в открытую заявлять о своих претензиях на российские земли. Так, Незалежная вовсю горланит, что когда-нибудь сможет оттяпать от России Крымский полуостров. На востоке грозные заявления поступают по стороны Японии. Некоторые тамошние политики лелеют надежду отнять у нас Курильские острова.

Североатлантический альянс под предводительством Соединенных Штатов, в свою очередь, мечтает захватить Калининградскую область. Своими размышлениями эксперт поделился в эфире шоу "Соловьев Live", которое транслируется на ютуб-канале телеведущего Владимира Соловьева.

Также Баранец высказал предположение, что словами о неприкосновенных богатствах нашей Сибири Путин намекнул на коварные планы американцев. Возможно, в Вашингтоне хотят рассорить Москву и Пекин на теме обширных залежей полезных ископаемых и других природных богатств, расположенных на нашей территории.