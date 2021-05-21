Кому Путин адресовал послание о выбитых зубах: мнение полковника в отставке

Кому Путин адресовал послание о выбитых зубах: мнение полковника в отставке
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Эксперты пытаются расшифровать грозное заявление главы РФ

Слова российского лидера Владимира Путина о том, что Москва готова выбить зубы тем, кто рискнет посягнуть на территориальную целостность России, вызвали широкий резонанс во всем мировом пространстве. По мнению известного эксперта Виктора Баранца, наш президент предостерегал от разборок с Россией абсолютно конкретные государства.

Полковник в отставке напомнил, что власти некоторых стран не стесняются в открытую заявлять о своих претензиях на российские земли. Так, Незалежная вовсю горланит, что когда-нибудь сможет оттяпать от России Крымский полуостров. На востоке грозные заявления поступают по стороны Японии. Некоторые тамошние политики лелеют надежду отнять у нас Курильские острова.

Североатлантический альянс под предводительством Соединенных Штатов, в свою очередь, мечтает захватить Калининградскую область. Своими размышлениями эксперт поделился в эфире шоу "Соловьев Live", которое транслируется на ютуб-канале телеведущего Владимира Соловьева.

Также Баранец высказал предположение, что словами о неприкосновенных богатствах нашей Сибири Путин намекнул на коварные планы американцев. Возможно, в Вашингтоне хотят рассорить Москву и Пекин на теме обширных залежей полезных ископаемых и других природных богатств, расположенных на нашей территории.

Ольга ФЕДОРОВА

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Шаман
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Кто так огрызается - тому зубы и выбиваются.
(с) Вольная интерпретация известной фразы.
Россия -Русь
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Гость242935
27 февраля 2019, Разлей вода: почему в КНР называют Байкал своим «северным морем». В ответ на протесты жителей Сибири китайские СМИ напомнили об исторической связи озера и народа Поднебесной. «Утраченные территории» – самая чувствительная мифологема в массовом сознании полуторамиллиардной китайской нации, в том числе – и у пользователей китайских соцсетей. Пока, убеждены они, Путин вернул Китаю только малую толику из того, что царская Россия «отторгла по неравноправным договорам» XIX века. Осталось же вернуть не менее полутора млн. кв. км.
Но конечно, это все провокация пиндосов
Для особо недоразвитых с затхлыми методичувми:
Назвать Байкал «Северным морем Китая» невозможно, поскольку Байкал всегда был отделен от Китая одним или несколькими государствами. Его можно было называть Северным морем хунну, тюрков, уйгуров, киданей, монголов.
Байкал никогда не принадлежал Китаю.
Северным морем китайцы в разное время называли разные водоемы -Озеро Сючуцзэ ,Озеро Цзюйянь.
Россия -Русь
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Гость242935
Состояние президента Владимира Путина оценивается в 40 млрд. долларов. Молодец Путин! Гордись тем, как он вместе с братвой из "Озера" обворовывает Россию.
Нц да, Путин ночами не спит и все думает как тебя ,нищеброда ,обворовать..У тебя , голь перекатная, было что нибудь , что можно украсть??И где же хранит Путин 40 млрд долларов??А чего так мало написал??Озвучил бы цифру в 40 триллионов долларов, может какой нибудь долб@@б вроде тебя и поверит в твою ересь.
Россия -Русь
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Гость242935
Ну и мелкие войны развязывать в странах, которые не могут дать отпор. Всё, больше она ничего не может.
в отличие от ссср, Штаты во Второй Мировой войне сражались против трех противников одновременно: Японии, Германии, Италии и при этом понесли потери в 100 раз меньше, чем ссср, воевавший против одной Германии. В "холодной войне" Штаты полностью разгромили советский коммунизм.
Хохлодаун, на какой территории воевали пиндосы.Назови успешные операции янки против Германии, Японии и Италии??
Россия -Русь
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Гость242935
"Владимир Путин владеет всей Россией. У него есть все" - Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания.(Лента.ру). 30 май 2017 г. Амурская область Строители космодрома «Восточный» вновь начали забастовку из-за невыплаты зарплаты. ОНИ ОЧЕНЬ РАДЫ ЧТО У ПУТИНА ЕСТЬ ВСЕ. "А главное, есть доверие народа". Доверие к президенту России Владимиру Путину сейчас испытывают лишь 28,3 процента сограждан. Таковы результаты социологического опроса ВЦИОМ, опубликованные 27 апреля 2020 . "А в ваших западенских мозгах" Я с Боровского Луганской области.
От твоей инфы воняет старостью и затхлостью .Данные ВЦИОМ за 2006 год. Обнови методичку, хохлодаун.И о погоде в Луганске : укроп побило "Градом"
Гость236095
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Гость242935
"Владимир Путин владеет всей Россией. У него есть все" - Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания.(Лента.ру). 30 май 2017 г. Амурская область Строители космодрома «Восточный» вновь начали забастовку из-за невыплаты зарплаты. ОНИ ОЧЕНЬ РАДЫ ЧТО У ПУТИНА ЕСТЬ ВСЕ. "А главное, есть доверие народа". Доверие к президенту России Владимиру Путину сейчас испытывают лишь 28,3 процента сограждан. Таковы результаты социологического опроса ВЦИОМ, опубликованные 27 апреля 2020 . "А в ваших западенских мозгах" Я с Боровского Луганской области.
Не пиши чушь идиот, ты ещё скажи в России голод. Ты в России был хоть раз или только свою хохлячию пропаганду слушаеш? А про доверия Путина в 28,3% вообще бред дибила. Интересно как рогуль попал в Луганск.
Grumbler
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Путин пообещал выбить зубы тем, кто посмеет захватить наши природные богатства.
Бедные Сечин с Миллером... (c)
Гость 26737352
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Гость 2736352
Она индейцам вооруженных палками и копьями может череп ломать, африканцам в банановых трусиках, у мексиканцев аннексировать Калифорнию и Канзас тоже может. Ну и мелкие войны развязывать в странах, которые не могут дать отпор. Всё, больше она ничего не может. А , заставить тех кто никогда в жизни не был рабовладельцем, мыть ноги тем кто никогда в жизни не был рабом - она тоже может. Ты уже помыл ноги чёрным ?
Все уже помыли, особенно забавно за эмигрантами наблюдать, которые вообще не при делах, на всё готовое приехали, а мыть всё равно надо :)
Гость242935
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Гость241412
Владимир Путин владеет всей Россией. У него есть все, запомни это, какел. А главное, есть доверие народа.
А в ваших западенских мозгах никак не уложится одна единственная мысль: нет смысла воровать рубль у себя, владеющего миллиардом.
Куда он денет свое состояние? Что он с ним делать будет? В Швейцарии домик купит? Или "Озера" высотками застроит? Ваша тупость, укропитеки, просто феноменальна. Владея умами половины мира - променять все это на золотой унитазик? Вы даже не интересны в своих завистливых мыслях, вы выше золотого толчка подняться не можете. Инфузории...
"Владимир Путин владеет всей Россией. У него есть все" - Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания.(Лента.ру). 30 май 2017 г. Амурская область Строители космодрома «Восточный» вновь начали забастовку из-за невыплаты зарплаты. ОНИ ОЧЕНЬ РАДЫ ЧТО У ПУТИНА ЕСТЬ ВСЕ. "А главное, есть доверие народа". Доверие к президенту России Владимиру Путину сейчас испытывают лишь 28,3 процента сограждан. Таковы результаты социологического опроса ВЦИОМ, опубликованные 27 апреля 2020 . "А в ваших западенских мозгах" Я с Боровского Луганской области.
Гость 443311
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Гость241412
Сам посчитал, или Госдеп подсказал?
Точно ! Он на свою зарплату живет и кашку по утрам кушает . А в оставшееся время мочит врагов в сортире . И гол как сокол! А про миллионы это все враги народа придумали !
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