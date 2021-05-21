"Был откровенен": Лавров раскрыл подробности переговоров с Блинкеном

"Был откровенен": Лавров раскрыл подробности переговоров с Блинкеном
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Глава МИД напомнил собеседнику о недоработках США

20 мая в Исландии прошла долгожданная первая встреча шефа российской дипломатии Сергея Лаврова с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Российский министр приоткрыл завесу тайны и вкратце обрисовал, о чем беседовали два высокопоставленных политика.

Лавров отметил, что за двухчасовые переговоры государственным деятелям удалось обсудить многие вопросы, касающиеся интересов России и Соединенных Штатов.

"Я был очень откровенен, он тоже", – сообщил глава МИД России.

Сергей Викторович обратил внимание, что его визави внимательно слушал все, что говорил наш министр, а также детально излагал позиции американской стороны, пишет РИА "Новости".

При этом Блинкен не стал отходить от заезженной вашингтонской пластинки, согласно которой Россия якобы виновата во вмешательствах во внутренние дела США, а также мифических кибератаках.

Лавров же указал собеседнику на то, что обвинения не должны быть голословными и американской стороне давно пора было предоставить хотя бы какие-то доказательства. Однако в этом вопросе Вашингтон явно не дорабатывает, так как никаких подтверждений коварных злодеяний России так и не было обнародовано, отмечает канал RT.

Видеоролик с выступлением Лаврова публикует ведущая программы "60 минут" Ольга Скабеева.

Ранее стало известно, как американские СМИ осветили встречу Лаврова и Блинкена. По мнению зарубежных медиа, высокопоставленные дипломаты пришли к общему согласию на встрече в Рейкьявике.

Ольга ФЕДОРОВА

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Гость242361
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Гость242935
За базар отвечать? А что еще? Накатать маляву главному кремлевскому пахану? Вызвать кремлевскую братву на стрелку? Взять на понт?
Проще послать тебя найух.
Гость242935
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За базар отвечать? А что еще? Накатать маляву главному кремлевскому пахану? Вызвать кремлевскую братву на стрелку? Взять на понт?
Гость242949
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Дело идет к тому, что американцам за базар придется отвечать.
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