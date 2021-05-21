Крымчанам предрекли гуманитарную катастрофу

Крымчанам предрекли гуманитарную катастрофу
Фото: Leonid Faerberg/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжение"Получат дырку от бублика": в Крыму возмутились заявлениями Украины о военных РФ
Действия Украины перечеркивают все нормы международного права

Киевские власти не хотят отказываться от идеи наказать крымчан за воссоединение с Россией с помощью водной блокады. Такие действия Незалежной могут спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе. Об этом заявил заместитель официальной представительницы МИД Марии Захаровой дипломат Илья Тимохов.

Высокопоставленный эксперт отметил, что политика Украины приводит к росту напряженности в мировом пространстве. В Незалежной игнорируют призывы выполнять установленные международным сообществом правила и творят, что им вздумается.

Тимохов подчеркнул, что водная блокада Крымского полуострова может дорого обойтись всему миру. На карте рискует появиться еще один очаг с разворачивающимся гуманитарным коллапсом. При этом последствия таких событий весьма трудно предсказать.

"Отчаянные попытки Киева" отомстить крымчанам явно не способствуют стабилизации ситуации на международной арене, передает слова опытного дипломата издание "Комсомольская правда". Российская сторона в очередной раз призывает киевских верховодцев одуматься и прекратить реализовывать свои политические амбиции за счет мирного населения Крымской республики.

К слову, недавно глава Крыма Сергей Аксенов рассказал о вкладе украинского лидера Владимира Зеленского в "оккупацию" полуострова. Власти Незалежной заботятся об интересах украинских националистов, а не правах крымчан.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Россия -Русь
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Гость 443311
Вы глупость написали . Он же покупает. Значит обеспечивает . Это раз . А два , Украина покупает у России мясо молочную продукцию ?!
Украина в 2020 году стала основным покупателем свинины из Российской Федерации.
Такие данные следуют из мониторинга Центра агроаналитики российского Минсельхоза, передает «Интерфакс-Украина».
За месяц на Украину было поставлено свинины на $4,5 млн. В натуральном выражении экспорт из РФ вырос до 2,7 тыс. т против 1,7 тыс. т годом ранее.
Россия -Русь
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Гость 443311
Вы глупость написали . Он же покупает. Значит обеспечивает . Это раз . А два , Украина покупает у России мясо молочную продукцию ?!
Где такое видано , чтоб у ахрессора покупали продукцию?Выгоду то получает ахрессор, продавая униженным и оскорбленным товар..Или нет??
Россия -Русь
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Гость 443311
Вы глупость написали . Он же покупает. Значит обеспечивает . Это раз . А два , Украина покупает у России мясо молочную продукцию ?!
И не только мясо-молочную продукцию.. Дык и Россия хохлодегенератам предлагала деньги за воду..Но видимо хохлы настолько богаты, что они отказались.
Россия -Русь
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Гость 443311
Если все работает и вода , то непонятно, почему на утре ру заголовки про гуманитарную катастрофу . Крым собирается жаловаться на Украину , хотя с водой все хорошо! Странно как то даже...
Ну жалуются хохлопитеки, бегая с кусками автобусов, ворованными российскими паспортами, с желто-голубой портянкой , с которой хохлобыдло выгоняют с ассамблеи ООН, заседания ЕСПЧ...
Гость 443311
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Пилот Аэрбас
Ну вообще-то Россия как раз таки сейчас и обеспечивает Крым водой, уже пробурено много скважин, военные проверили один водов длинной десятки километров, и вот весной только что сдали вновь построенный водозабор, в районе Балаклавы под Севастополем. Кстати я вам скажу стройка не маленька, даже из космоса виден этот водозабор. Так что в Севастополе с водой уже гораздо лучше. Ну а дождливая погода в этом году, позволила наполнить обмелевший в прошлом году хранилища. Плюс ещё сейчас приступают строить две опреснительные установки в Крыму. Так что дело не стоит на месте. Все работают .
Если все работает и вода , то непонятно, почему на утре ру заголовки про гуманитарную катастрофу . Крым собирается жаловаться на Украину , хотя с водой все хорошо! Странно как то даже...
Пилот Аэрбас
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Гость 443311
А почему Путин не обеспечивает водой крымчан ? Крым это Россия! При чем здесь Украина?
Ну вообще-то Россия как раз таки сейчас и обеспечивает Крым водой, уже пробурено много скважин, военные проверили один водов длинной десятки километров, и вот весной только что сдали вновь построенный водозабор, в районе Балаклавы под Севастополем. Кстати я вам скажу стройка не маленька, даже из космоса виден этот водозабор. Так что в Севастополе с водой уже гораздо лучше. Ну а дождливая погода в этом году, позволила наполнить обмелевший в прошлом году хранилища. Плюс ещё сейчас приступают строить две опреснительные установки в Крыму. Так что дело не стоит на месте. Все работают .
Гость243766
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ой дурак. укрсми в восторге.себе же противоречите заявляя что в крыму все нормально с водой
Гость 443311
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Россия -Русь
Почему Зе-лупа не обеспечивает хохлогабонцев топливом и нефтью,мясо-молочной продукцией,овощами и т.д., а покупает у ахрессора ??
Вы глупость написали . Он же покупает. Значит обеспечивает . Это раз . А два , Украина покупает у России мясо молочную продукцию ?!
Россия -Русь
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Гость 443311
А почему Путин не обеспечивает водой крымчан ? Крым это Россия! При чем здесь Украина?
Почему Зе-лупа не обеспечивает хохлогабонцев топливом и нефтью,мясо-молочной продукцией,овощами и т.д., а покупает у ахрессора ??
Россия -Русь
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Гость242935
Правильно! Вот это слова истинного патриота-запутинца, находящегося в обеспеченной водой Москве: а нафига крымчанам вода?
Керченский мост снят на Мосфильме, в Крыму пустые полки в магазинах и крымчане голодают , энергомост- миф, в Крыму пустые пляжи, в Крыму пропадают люди, в Крыму нет воды..Хохлодауны , какую следущую <цензура> придумаете о Крыме???Дебилы, б..ть!
Хохлодауны , ваш земляк СеРожа Запоржский в 2014 году обещал сожрать ведро фек@лий, если Крым не вернется в состав Украины через год..Прошло уже 7 лет..Похоже вы с Серожей жрете г@внецо..))
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