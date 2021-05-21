Проиграл здравый смысл: чешский журналист раскритиковал Прагу за скандал с Москвой

Проиграл здравый смысл: чешский журналист раскритиковал Прагу за скандал с Москвой
Фото: Omar Marques/ ZUMAPRESS.com /www.globallookpress.com
Местное СМИ напомнило, что современная Россия совершенно не похожа на постсоветское государство 1990-х годов

Отношения России и Чехии опустились ниже точки замерзания. В этой "битве", утверждает обозреватель Пршемысл Вотава, проиграл лишь здравый смысл, а Прага стала объектом насмешек для всей Европы.

Журналист напомнил, что сегодняшняя Россия мало чем напоминает постсоветскую РФ образца 1990-х годов. Речь идет о совершенно ином государстве.

"Представление не удалось. Власти не желают слышать, что Россия уже не та, что была при Ельцине. Она превратилась в развитую державу", – считает аналитик.

Здания дипломатических представительств опустели. Чешский МИД, считает Вотава, "неправильно рассчитал", и теперь пожинает плоды своих действий, сжигая мосты с постсоветским пространством, с которым Прага имела довольно тесные экономические связи.

"За Россией рынок будущего. Мировые бренды имеют там свои представительства. А мы с черной ненавистью решили плыть против течения. Российские города видны из космоса, в который американцы не смогли бы попасть еще очень долго, если бы не помощь российской техники. Мы вернулись в холодную войну", – пишет обозреватель.

Вотава также напомнил, что через месяц все страны бывшего СССР будут вспоминать вторжение нацистов.

"Никто и не вспомнит, что среди союзников Гитлера была и братская для нас Словакия. Их дивизии участвовали против советского народа, убивая невинных. Захотели однажды изменить историю и урвать себе что-нибудь. А Россия не напоминает об этом нам, хотя и может. Ее великодушие – урок для нас", – заявил журналист.

По словам обозревателя, Европейский союз вновь затеял поход против России. При этом на "передовую" Брюссель спихнул Восточную Европу, которая вынуждена увеличивать расходы на оборону, несмотря на дыру в бюджете, пока по чешским шоссе разъезжают американские колонны.

"От нашего населения ждут преданности и верности. Они стоят и слушают лесть от хозяев, сжимая свои холопские шапки. Все, за что воевали наши чешские и советские герои, намеренно ровняют с землей. Возложить цветы к памятнику – обречь себя на линчевание в СМИ. Сначала властям помешал танк в Смихове, а потом герой, которой прошел от Берлина до Праги. Так ревут мыши", – добавил автор в своей статье на ParlamentníListy.cz.

Ранее чешский политик Томаш Калаб заявил, что Прага совершила непоправимую ошибку, решив обострить отношения с Москвой.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Гость 443311
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Пилот Аэрбас
О Батенька у вас в школе по истории двойка значит была. Ну хоть историю своей то Родины надо знать. Герой этот командующий 1 ым Украинским фронтом маршал Конев, который развернул фронт наступавший на Берлин и вернулся чтобы помочь Пражскому стихийному восстанию против фашистов. И в Праге за это стоял ему памятник. Но современный чехи, наслушавшись западных фейков, что якобы Конев участвовал в событиях в Праге в 50 ые годы, этот памятник снесли. А ведь факт можно было легко проверить, проверив послужной список Конева, не подовлял он, и вообще тогда служил на дальнем востоке
События в Праге произошли в 1968 году . А не в 50 годах . И да , Конев принимал участие в подавление восстания в Праге. Вы нагадили везде .
Пилот Аэрбас
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Алексей
Цитата в тексте: "Сначала властям помешал танк в Смихове, а потом герой, которой прошел от Берлина до Праги." Это чтоже такой за "герой", который шел ОТ Берлина ДО Праги? Фашист что ли?
О Батенька у вас в школе по истории двойка значит была. Ну хоть историю своей то Родины надо знать. Герой этот командующий 1 ым Украинским фронтом маршал Конев, который развернул фронт наступавший на Берлин и вернулся чтобы помочь Пражскому стихийному восстанию против фашистов. И в Праге за это стоял ему памятник. Но современный чехи, наслушавшись западных фейков, что якобы Конев участвовал в событиях в Праге в 50 ые годы, этот памятник снесли. А ведь факт можно было легко проверить, проверив послужной список Конева, не подовлял он, и вообще тогда служил на дальнем востоке
Сергей
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Алексей
Цитата в тексте: "Сначала властям помешал танк в Смихове, а потом герой, которой прошел от Берлина до Праги." Это чтоже такой за "герой", который шел ОТ Берлина ДО Праги? Фашист что ли?
Алексей, всё именно так.
2 мая1945 1й Укр.фронт под командованием Конева совершил бросок от Берлина к Праге для поддержки чешского "стихийного " восстания. Конечно на самом деле чехи, всю войну исправно работавшие на рейх, поняли, что еще пара дней - и их будут не "освобождать", а "брать" как пособников фашизма.....и засуетились....
Гость с Сумской
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Никто и не вспомнит, что среди союзников Гитлера была и братская для нас Словакия. Их дивизии участвовали против советского народа, убивая невинных... А чехи при этом денно и нощно клепали фашистам танки и пулемёты чтобы убивать советских людей. Кстати, вся Европа была в едином строю с гитлеровцами против СССР.
Россия -Русь
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Гость238817
А при чем здесь украинская помойка?? Скорее российская!
хохлогабон - помойка.Что не понятно , хохлогабонец?
Пророк
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Словакия Славянская страна, но мы сами виноваты в том ,что позволили навязать им западные приоритеты. Вот и получаем теперь отдачу! Теперь уже и они должны подумать!!! С кем они???
Пророк
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Украину,включая Одессу,Донецк ,Луганск,Харьков не позораь,если ты украинец!!! Опятьты всплыл! Куда ты лезешь, придурок??? Уйди с переписки.
Гость241057
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Чехи решили что у них прокатит из абсолютно не очевидного и невероятного сделать вероятное, а из абсолютно очевидного сделать невероятное. Но как-то криво прокатило. Английское "Весьма вероятно" не прокатило. Да и с фантазией слабовато. В итоге извергли очень топорную и кривую копию провокации с туманного альбиона. Как следствие выстрел себе в ногу да ещё и замах на отрезать себе яйца, чтобы уж наверняка и без будущего.
Гость235185
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Гость239022
какой паблик на украинской помойке?
Тупое, нет тупейшее украинское народонаселение. Живут в выдуманной реальности в окружении злобных путенев, мешающих им заниматься мастурбацией и проституцией. А так бы торганули Крымом занедорого, сделали бы из Донецка еще одну публичную девку вроде Одессы и Харькова и вот бы им щастя та навалили. С горкой.
Гость242272
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Такое ощущение что в Чехии в правительстве находятся бандеровцы!
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