Местное СМИ напомнило, что современная Россия совершенно не похожа на постсоветское государство 1990-х годов

Отношения России и Чехии опустились ниже точки замерзания. В этой "битве", утверждает обозреватель Пршемысл Вотава, проиграл лишь здравый смысл, а Прага стала объектом насмешек для всей Европы.

Журналист напомнил, что сегодняшняя Россия мало чем напоминает постсоветскую РФ образца 1990-х годов. Речь идет о совершенно ином государстве.

"Представление не удалось. Власти не желают слышать, что Россия уже не та, что была при Ельцине. Она превратилась в развитую державу", – считает аналитик.

Здания дипломатических представительств опустели. Чешский МИД, считает Вотава, "неправильно рассчитал", и теперь пожинает плоды своих действий, сжигая мосты с постсоветским пространством, с которым Прага имела довольно тесные экономические связи.

"За Россией рынок будущего. Мировые бренды имеют там свои представительства. А мы с черной ненавистью решили плыть против течения. Российские города видны из космоса, в который американцы не смогли бы попасть еще очень долго, если бы не помощь российской техники. Мы вернулись в холодную войну", – пишет обозреватель.

Вотава также напомнил, что через месяц все страны бывшего СССР будут вспоминать вторжение нацистов.

"Никто и не вспомнит, что среди союзников Гитлера была и братская для нас Словакия. Их дивизии участвовали против советского народа, убивая невинных. Захотели однажды изменить историю и урвать себе что-нибудь. А Россия не напоминает об этом нам, хотя и может. Ее великодушие – урок для нас", – заявил журналист.

По словам обозревателя, Европейский союз вновь затеял поход против России. При этом на "передовую" Брюссель спихнул Восточную Европу, которая вынуждена увеличивать расходы на оборону, несмотря на дыру в бюджете, пока по чешским шоссе разъезжают американские колонны.

"От нашего населения ждут преданности и верности. Они стоят и слушают лесть от хозяев, сжимая свои холопские шапки. Все, за что воевали наши чешские и советские герои, намеренно ровняют с землей. Возложить цветы к памятнику – обречь себя на линчевание в СМИ. Сначала властям помешал танк в Смихове, а потом герой, которой прошел от Берлина до Праги. Так ревут мыши", – добавил автор в своей статье на ParlamentníListy.cz.

Ранее чешский политик Томаш Калаб заявил, что Прага совершила непоправимую ошибку, решив обострить отношения с Москвой.