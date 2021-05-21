Встреча Путина с Зеленским не состоится по целому ряду причин - СМИ

Встреча Путина с Зеленским не состоится по целому ряду причин - СМИ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Global Look Press /www.globallookpress.com
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Лидер Незалежной может испугаться радикалов и очередного Майдана

Встреча президента России Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, о которой так много говорят в последнее время, навряд ли состоится из-за явных противоречий между Киевом и Москвой по целому ряду вопросов. Об этом говорится в статье издания EADaily.

Автор публикации Сергей Миркин обозначил несколько причин, по которым гипотетический саммит двух лидеров не имеет шансов осуществиться. Журналист отметил, что буквально накануне сначала пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что переговоры относительно встречи идут, даже есть наброски возможных тем, однако процесс движется непросто.

В свою очередь, глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба заявил, что очный диалог состоится лишь при условии, если в повестке будут вопросы Донбасса и Крыма, что категорически неприемлемо для Москвы.

Именно эта тема является основным камнем преткновения для встречи, поскольку Путин ясно сказал украинской стороне – сначала киевский режим должен договориться с руководством ЛНР и ДНР, а потом уже обсуждать вооруженный конфликт в Донбассе с третьими странами. Однако Зеленский и его администрация объявили, что вести прямой диалог с представителями республик не намерены.

"В этом усматривается глубинное противоречие в понимании Киевом и Москвой происходящего в Донбассе. В России войну считают внутриукраинским конфликтом, в то время как в Киеве полагают, что в регионе воюют с Россией", – указывает журналист.

По его мнению, в Кремле не согласятся встречаться с высоким представителем постмайданной Незалежной просто ради встречи. С точки зрения Москвы, Киев обязан сначала выполнить минские соглашения согласно прописанным пунктам.

Также Зеленский может сам отказаться встречаться с Путиным из-за давления со стороны разномастных украинских радикалов, которые выступают против такого диалога с лидером РФ без непосредственного участия посредников из Европы.

"Они найдут к чему придраться, чтобы обвинить ЗЕкоманду в том, что те "продались Кремлю", и на этом фоне устроить новые "майданы"", – полагает автор.

Кроме того, несмотря на майский визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена, президенту Незалежной Вашингтон не стал доверять больше, чем ранее, хотя и была таким образом продемонстрирована поддержка Владимиру Александровичу. Но "без благословения" Белого дома пан Зеленский и его команда ни на какие переговоры с российским лидером не поедут, уверен Миркин.

Еще одним препятствием может служить то, что глава Незалежной хочет улучшить свой имидж на мировой арене, а значит ему нужно встретиться с Путиным, как с равным. Однако, напомнил журналист, все обратили внимание на речь лидера РФ в ходе обращения к Совфеду, в которой он охарактеризовал восточноевропейских политиков типа Зеленского как "шакалов Табаки". Какое уж тут "на равных", подчеркивается в статье.

"Если Зеленский хочет поговорить, он должен приехать в Москву. Но тогда в Киеве его обвинят, что он "челом ударил" российскому президенту. В этом случае тоже нового "майдана" не избежать", – прогнозирует автор.

Ну, и напоследок, по его словам, Зеленский сам себе усложнил возможность встречи с Путиным политической атакой на лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, против которого с подачи СНБО и СБУ открыто уголовное дело по статье о госизмене.

Тем не менее, есть еще маленький шанс на очный диалог между Киевом и Москвой, но только после того, как, возможно, пройдет саммит Путина и главы США Джо Байдена, а также, каковы будут его итоги, в том числе в вопросе Незалежной. Но в обозримом будущем никакой встречи с Зеленским у российского лидера не будет, резюмирует автор.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость234761
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Гость241534
Путин по здоровью не может никуда ездить. По десять дублей делали в тайге. Смотри на Ютюбе, там много интересного.
Тебе об этом тетя Циля на ушко нашептала?
гость
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Одна там причина: тупой этот зеля как валенки бобки его покойной, просто дебил на глушняк. Все маза фака, бандеры сосите лошадиный член.
Гость244140
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Народная милиция самопровозглашенной Луганской Народной Республики фиксирует вооружение и бронетехнику украинских силовиков у линии соприкосновения в Донбассе, заявили в воскресенье журналистам в пресс-службе оборонного ведомства ЛНР.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость240493
Коммент про обосранные шаровары. Это больной Вовка под двумя никами. Дятел.
О чём ЖИДовская ЗЕлупа может общаться с ВВП? Что за укроБРЕД?
Гость240493
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Хохлы в обосранных шароварах
твой удел - встречи с Зе-лупой..На рояле и по твоим губам он слабает.
Коммент про обосранные шаровары. Это больной Вовка под двумя никами. Дятел.
Пилот Аэрбас
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Про то что несправедливо владеть богатствами Сибири только одной России, это были слова Госс секретаря США Мадлен Олбрайт <цензура>
Гость240493
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гость
241534 по здоровью это ты петух никуда не поедешь, очко у тя выпадет и будет волочиться метрах в пяти сзади. На ютубе это есть.
У психопатов все про очко и г........-но. Таким лечение не помогает. Безнадежные.
Гость242163
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гость191919
С кастрюлей у тебя не в порядке..Тебя дальше психбольницы выпускать нельзя.
191919, у тебя все про кастрюли. Ты больная, это однозначно. Заездила свою пластинку.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость243114
Нафиг вообще с путлером встречаться? Пусть и дальше "новоросии" пробует создать и так же успешно решает проблему водоснабжения Крыма, как все последние семь лет.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ периодически сталкивается с попытками что-то от нее «откусить», но она выбьет зубы всем, кто собирается это сделать. Путин отметил, что некоторые осмеливаются публично заявлять о том, что богатства Сибири якобы несправедливо принадлежат только одной стране. «Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем, так чтобы они не могли кусаться. Это очевидно. И залог этому — развитие наших вооруженных сил», — сказал российский лидер на заседании оргкомитета «Победа».
Гость239592
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Гость243114
Нафиг вообще с путлером встречаться? Пусть и дальше "новоросии" пробует создать и так же успешно решает проблему водоснабжения Крыма, как все последние семь лет.
И решит, <цензура> не рыгай....
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