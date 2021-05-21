Байден стал объектом шуток на Западе после слов Путина о "выбитых зубах"

Байден стал объектом шуток на Западе после слов Путина о "выбитых зубах"
Фото: Pool via CNP /MediaPunch via www /www.globallookpress.com
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Комментаторов развеселила реакция российского лидера

Читатели британской газеты Daily Mail отреагировали на недавнее заявление российского президента, шокировавшее Соединенные Штаты. Однако многие увидели в словах Владимира Путина повод посмеяться над главой Белого дома Джо Байденом.

Напомним, президент РФ заявил, выступая 20 мая на заседании оргкомитета "Победа", посвященного истории Великой Отечественной войны, что Россия "выбьет зубы" путем наращивания своих вооруженных сил любому, кто попытается у нее что-то "откусить". Глава государства также отметил, что попытки сдержать страну проявлялись как во времена Российской империи, так и СССР. 

В комментариях под новостью читатели британской газеты сразу вспомнили о Джо Байдене, принявшись с иронией обсуждать "месседж" президента России, который, по их словам, стал намеком на состояние челюсти его американского коллеги.

"Не нужно никому ничего выбивать. Байден сам вытащит свою вставную челюсть", "Лишилась Америка всякого уважения. Ослабла и возненавидела саму себя после Байдена", "Пока они крепнут и наращивают мощь, Байден разоружает армию", "Худший президент в моей памяти. Мы стали посмешищем. Думала, после коронавируса сможет как следует отдохнуть. Так нет же: Байден сам оказался Covid-20", "Путин сможет с легкостью выбить Байдену зубы. Хотя моя внучка тоже на такое способна", – пишут читатели Daily Mail.

Ранее военный эксперт Виктор Баранец оценил слова президента России о "выбитых зубах", заявив, что таким образом российский лидер предостерег ряд государств от конфликта с Москвой.

Егор МАЛКОВ

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Гость243471
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Хохлы -дегенераты
В хохлогабоне презик - клоун Зе-лупа, народ его поддерживающий - кастрюлеголовые францюватые рогули..Добейте остатки Хохлогабона и бегите на чистку сортиров в Европу.
Эх укропы, вы укропы -
Гем@ррой для всей Европы.
Про зубы. Всех психопатов волнуют Украина и Байден. Собственным д.....ом захлебываются. А что Сибирь от Иркутска до Хабаровска уже китайская ничего не слышали? Оторвитесь от своих задних проходов и другого органа и шевелите мозгами, если остались.
Стройте железный занавес и не отсвечивайте .
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Гость 443311
В раше президент гопник , народ глупый . Стройте железный занавес и не отсвечивайте . Обрыдли всем вы .
Украина - уникальная страна. Антитеррористическую операцию там возглавляют террористы, борьбу с коррупцией - прожжённое ворье, лидер фашистской партии - еврей-антисемит, а для укрепления независимости вступают в Евросоюз на правах негров и мойщиков унитазов.
Блестят кастрюли в лучах заката,
Дупы рвёт у хохлостада,
Сосать устали а толку нету,
Посланы на кyй по всему свету!
президент гопник , народ глупый
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Гость 443311
В раше президент гопник , народ глупый . Стройте железный занавес и не отсвечивайте . Обрыдли всем вы .
Клоун Зе и унитаз, селюки, вот уровень заробитчан у них в крови, украсть, надкусить, майдан замутить, обосраться по тихому в шаровары и спрятаться в схрон, это и есть украинство.... ну еще в Россию на заработки и в европу, тоже спецы по унитазам...
Обрыдли всем вы .
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Гость 443311
В раше президент гопник , народ глупый . Стройте железный занавес и не отсвечивайте . Обрыдли всем вы .
Украинца точнее сказать народ Украины. Порошенко поставил в выгребную яму .Американцы выливают туда фекалии. Зеленский придерживает ведро и говорит американцу,что бы тот не испачкался.
Хохлы -дегенераты
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Гость 443311
В раше президент гопник , народ глупый . Стройте железный занавес и не отсвечивайте . Обрыдли всем вы .
В хохлогабоне презик - клоун Зе-лупа, народ его поддерживающий - кастрюлеголовые францюватые рогули..Добейте остатки Хохлогабона и бегите на чистку сортиров в Европу.
Эх укропы, вы укропы -
Гем@ррой для всей Европы.
гость
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Гость 443311: гомосек бандеро-пендоский, пошел на фуй с ресурса, и очко свое развороченное забери с собой.
Гость 443311
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В раше президент гопник , народ глупый . Стройте железный занавес и не отсвечивайте . Обрыдли всем вы .
гость
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Объектом шуток? Чё зубки тю тю пердун старый?
Олег
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И не только зубы выбьем и челюсти сломаем обе...
Гость243163
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Гость243071
Вот это президент !Сразу ясно с кем дела имееш ,помните Леву Задова из фильма "Хождения по мукам"со своей крылатой фразой -зюбы вирьву!
мда, а еще, моргалы выколю
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