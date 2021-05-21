Либеральный демократ видит в черном реестре до пяти-шести таких государств

Список недружественных России стран должен пополниться Грузией, Украиной и Польшей. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Политик считает, что уже присутствующие в черном реестре США и Чехия – это мало. Также необходимо ввести рестрикции против отдельных граждан, чтобы они не имели право въезда в Россию.

"Так что это правильно все. И добавить кого можно? Грузия, Украина, Польша. Посмотреть, кто делает клеветнические заявления против России, кто нам мешает, и их вставлять в этот список", – сказал либеральный демократ.

По его мнению, список должен состоять из 5-6 недружественных стран, а под санкции угодить 50 человек со всего мира, "кто клевещет на Россию или по-хамски ведет" себя.

На этом Владимир Вольфович не остановился. Он полагает, что нужно выселить посольство США в Москве из Спасо-хауса.

Напомним, 14 апреля правительство РФ утвердило перечень недружественных государств, в него угодили Соединенные Штаты и Чехия. В этот же день Прага выступила с заявлением, в котором МИД Республики объявил, что что действия Москвы "полностью противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях". Также в чешском дипведомстве считают, что российская сторона выбирает конфронтационный путь в ущерб себе.

