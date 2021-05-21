Жириновский предложил расширить список недружественных стран

Жириновский предложил расширить список недружественных стран
Владимир Жириновский. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press /www.globallookpress.com
Либеральный демократ видит в черном реестре до пяти-шести таких государств

Список недружественных России стран должен пополниться Грузией, Украиной и Польшей. С таким предложением выступил лидер ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Политик считает, что уже присутствующие в черном реестре США и Чехия – это мало. Также необходимо ввести рестрикции против отдельных граждан, чтобы они не имели право въезда в Россию.

"Так что это правильно все. И добавить кого можно? Грузия, Украина, Польша. Посмотреть, кто делает клеветнические заявления против России, кто нам мешает, и их вставлять в этот список", – сказал либеральный демократ.

По его мнению, список должен состоять из 5-6 недружественных стран, а под санкции угодить 50 человек со всего мира, "кто клевещет на Россию или по-хамски ведет" себя.

На этом Владимир Вольфович не остановился. Он полагает, что нужно выселить посольство США в Москве из Спасо-хауса.

Напомним, 14 апреля правительство РФ утвердило перечень недружественных государств, в него угодили Соединенные Штаты и Чехия. В этот же день Прага выступила с заявлением, в котором МИД Республики объявил, что что действия Москвы "полностью противоречат Венской конвенции о дипломатических сношениях". Также в чешском дипведомстве считают, что российская сторона выбирает конфронтационный путь в ущерб себе.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

Гость240493
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Пилот Аэрбас
Давно пора, и Прибалтику туда же. А высылать послов из Чехии которые никакого отношения к этим взрывам не имели , это не нарушение Венской конвенции ? Ведь даже немцы сказали, что каждые 3-5 лет происходит ротация, персонала в посольствах, и те кто там сейчас, семь лет назад их в Праге даже и близко не было
Списки составлять - не экономику поднимать. Сплошной треп. Что ни чувак - то болтовня про врагов. Первенство в списке врагов за Украиной. Прямо взрыв злобы. Остальные потом. Тоже не дают спать всяким придуркам. Хоть бы одно слово по делу сказали. Не могут. Карма у них черная.
Пилот Аэрбас
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Давно пора, и Прибалтику туда же. А высылать послов из Чехии которые никакого отношения к этим взрывам не имели , это не нарушение Венской конвенции ? Ведь даже немцы сказали, что каждые 3-5 лет происходит ротация, персонала в посольствах, и те кто там сейчас, семь лет назад их в Праге даже и близко не было
крым наш
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Гость234110
Правильно, время пришло. Пора подставить обе щеки.
вы каклы не только щёки подставили,но и Ж
Гость243632
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Гость243521
Скоро жирика казахи на кол посадят так что остриё кола будет торчать изо рта жирика
Ага!:(((
Гость243521
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Правильно ПРИБАЛТЫ говорят. Мы ЗА ПРИБАЛТОВ
ЛАТВИЯ, ЛИТВА, ЭСТОНИЯ ВРЕРЁД
МЫ, ТУРКОЯЗЫЧНЫЕ, С ВАМИ, МЫ ЛЮБИМ ВАС
Гость243521
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Скоро жирика казахи на кол посадят так что остриё кола будет торчать изо рта жирика
Гость243485
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И прибалтийские еще включить. Это вполне нормально-они же открыто заявляют, что мы враги.
ага
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постаревших на сверхзарплатах пседополитиков тоже в список!
Гость234110
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Гость алекс
Время пришло, хватит подставлять левую щеку...
Правильно, время пришло. Пора подставить обе щеки.
Гость алекс
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Время пришло, хватит подставлять левую щеку...
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