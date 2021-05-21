Зеленский бессрочно продлил масштабные санкции против России

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В Москве решение лидера Незалежной назвали смешным и бессмысленным

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о бессрочном или на три года продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Документ во исполнение решения СНБО обнародован на сайте главы государства.

В частности, под санкционной дубиной киевского режима будут и дальше оставаться наши медиа – НТВ, Первый канал, МИА "Россия сегодня", ТНТ и "Звезда".

Также ограничения продлеваются в отношении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, главы Крыма Сергея Аксенова и ряда других граждан РФ.

Комментируя решение пана Зеленского гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, назвал его бессмысленным и смехотворным в эпоху свободного интернета. А российские СМИ востребованы среди украинской аудитории.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Байден
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Гость243366
Член бы себе в зад ввёл.)))
Амерский куй ему давно введен.
гость
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Да пусть хоть себе в жо*пу тоннами эти санкции пихает, нам рядовым военным на б/д вообще до <цензура>§ды как он раком встает, ждем команды.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость243366
Член бы себе в зад ввёл.)))
Вчера амеры грозились России бедствиями вселенского масштаба-и этот урод (ЗЕлупский) запросто так не включил русских в перечень коренных народов украины!!! Сегодня же амеры + Израиль -дают заднюю ..и вот он уже в косоворотках пляшет Поэтому..Не понимаю радостей от того что клоун в своих потугах выжить-не знает к какому берегу пристать!? Да повесь он УЖЕ на шею хоть портрет Сталина с дорогим Леонидом Ильичом-верить его посылам -себя обманывать! По крайней мере до тех пор ,пока этот ПОТЦ ЛИЧНО в Кремль не приедет как ему и предложено было нормальными людьми.
Гость243366
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Член бы себе в зад ввёл.)))
Гость235353
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КУКЛА ТРЯПОЧНАЯ ЭТОТ ЧМО КЛОУН ---- ОН НИКТО И НИЧТО
Россия -Русь
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Зе-лупа -клоун вселенского масштаба.
гость191919
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Укропитеки, насрите на зло России себе в шаровары.
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