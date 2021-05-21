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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о бессрочном или на три года продлении масштабных санкций против российских физических и юридических лиц. Документ во исполнение решения СНБО обнародован на сайте главы государства.
В частности, под санкционной дубиной киевского режима будут и дальше оставаться наши медиа – НТВ, Первый канал, МИА "Россия сегодня", ТНТ и "Звезда".
Также ограничения продлеваются в отношении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника, главы Крыма Сергея Аксенова и ряда других граждан РФ.
Комментируя решение пана Зеленского гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, назвал его бессмысленным и смехотворным в эпоху свободного интернета. А российские СМИ востребованы среди украинской аудитории.
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