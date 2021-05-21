В США призвали Вашингтон спасти Украину после запуска "Северного потока-2"

В США призвали Вашингтон спасти Украину после запуска "Северного потока-2"
Фото: Jens Büttner /dpa /www.globallookpress.com
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На кону стоит сама государственность Незалежной, сохранить которую можно лишь с вливанием инвестиций из-за потерь доходов от транзита газа

Вашингтон должен не тратить все дипломатические усилия на остановку проекта "Северный поток-2", а уже сейчас вместе с европейскими партнерами подготовить Украину к тому, чтобы она выстояла после запуска балтийского газопровода. Об этом призывают Белый дом Томас Грэм и Джозеф Хаберман в статье в The Hill.

Авторы предупреждают, что для киевского режима час икс наступит уже в 2024 г., когда закончится текущий газовый контракт по транзиту с "Газпромом" и срок полномочий действующего президента США Джо Байдена.

"К тому времени Вашингтон и Брюссель должны сформулировать и воплотить в жизнь экономический пакет, который, в первую очередь, покроет неизбежный дефицит бюджета Украины из-за потери транзитных сборов, чтобы поддержать само функционирование украинского государства", – цитирует американцев "ИноСМИ".

По мнению авторов, такой пакет должен также стать инвестицией в устойчивое развитие Незалежной и помочь властям соборной в борьбе с мздоимством. Успех антикоррупционной кампании является залогом для привлечения долгосрочных финансовых вложений в эту страну.

Кроме того, во спасение государства Штаты и Евросоюз должны поощрять инвестиции в украинский сектор зеленой энергетики, т.к. у Незалежной в данной сфере есть огромный потенциал, в том числе природный. Правда для этого в стране нужно создать соответствующую инфраструктуру. Подобная инициатива сделает бывшую советскую республику "неотъемлемой частью более чистого и устойчивого европейского будущего", говорится в публикации.

"По сравнению с краткосрочными усилиями по остановке "Северного потока-2", такой подход играл бы важную роль для настоящей поддержки жизнеспособности и благополучия Украины", – резюмируют авторы.

Напомним, на фоне сообщений об отказе администрации Байдена вводить санкции против оператора проекта Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига, о чем накануне уведомила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, неуемные сенаторы-республиканцы снова внесли законопроект, предлагающий наложить рекстрикции против организаций, участвующих в строительстве "СП-2".

К этому хору присоединились и постмайданные деятели. Так, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба объявил, что для американцев является делом чести остановить российский газопровод, т.к. его запуск будет означать провал дипломатии США.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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Вон оно чё!
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Гость229483
ШАБАШ пациентов психбольницы. Словарный запас потрясающий. Каждый больной старается превзойти другого. Тема диссертации на соискание ученого звания кандидата медицинских наук - "Как украинские события разрушили психику отдельных нестабильных россиян". Комментарии на Утре являются бесплатным исходным материалом.
Так это тебя Аарон Бек рекомендует молодым психиатрам, как бесплатный материал для защиты докторской диссертации в области психиатрии на тему "Как стать холодегенератом, гавкая на россиян".
Россия -Русь
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Гость229483
ШАБАШ пациентов психбольницы. Словарный запас потрясающий. Каждый больной старается превзойти другого. Тема диссертации на соискание ученого звания кандидата медицинских наук - "Как украинские события разрушили психику отдельных нестабильных россиян". Комментарии на Утре являются бесплатным исходным материалом.
Потомок свинопасов и польской прислуги., ты превзошел всех хохлодегенератов.
Тема диссертации -хватит халявы
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Гость229483
ШАБАШ пациентов психбольницы. Словарный запас потрясающий. Каждый больной старается превзойти другого. Тема диссертации на соискание ученого звания кандидата медицинских наук - "Как украинские события разрушили психику отдельных нестабильных россиян". Комментарии на Утре являются бесплатным исходным материалом.
Киев выразил протест России за строительство железных дорог и газопроводов в обход Украины, потому что порядочные оккупанты так не поступают.
Гость229483
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Пилот Аэрбас
Ну наконец-то Россия хоть перестанет оплачивать этот русофобский шабошь на своих границах. Пускай за это теперь платят Американцы и Запад. Надеюсь у них найдутся лишние 3 млрд долларов в год, которые Украина получала за транзит газа от России, и устраивала марши дивизии СС Галичина в Киеве за эти деньги.
ШАБАШ пациентов психбольницы. Словарный запас потрясающий. Каждый больной старается превзойти другого. Тема диссертации на соискание ученого звания кандидата медицинских наук - "Как украинские события разрушили психику отдельных нестабильных россиян". Комментарии на Утре являются бесплатным исходным материалом.
Гость243366
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Да лучше бы они перебили друг-друга...
Смотри на себя! Дегенерат - это ты!
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Гость240623
Не тарапися! Война идёт. Транзит не остановлен, пока.
О какой оставшейся части Украины ты говоришь?
Как там у вас на дальнем востоке? Если знаешь расскажи. Если нет, то не надо. Сколько тайги вывезли? Вас китайцы берут в наем за бесценок, убивая и уничтожая вас и вашу природу. Это и есть Великая Россия? Смотри на себя! Дегенерат - это ты!
Идет урок Украинского языка. Учитель спрашивает: "Дети, кто за бутылку
водки сделает ВСЕ?"
ВАСИЛЬ: - Цэ москалi.
Учитель: - Отлично!
Учитель: - А кто любит золото, доллары, серебро, кошельки ?
Та цэж Жиди. Учитель: - Гарно Наталка. Садись, отлично!
Учитель: - А кто за 10 $ продаст отца и мать?
Тишина..... С задней парты писклявый голосок отвечает: НО ЗАТО МИ ЯК
ГАРНО СПИВАЄМО I ТАНЦЮЄМО.
Ты живёшь, как скот!
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Гость240623
В этом ты прав (ва). Отгородитесь от всех и будет всем счастье! И вам, и всем. В чем проблема? Земли немерянно, народу много. Ресурсов - 1/3 земных запасов. Что ещё нужно? Ну, что тебе ещё нужно, а? А я, знаю. Ты живёшь, как скот! Ты хочешь чтобы все так жили. Я, лично, так жить не хочу! Потому - пнх.
Страна – Анекдот)... Президент – Комик-Пианист (марионетка)... Правительство – Квартал 95... Умом Кастрюлю не понять и шматом сала не измерить… Лавров сказал: "Де.....лы, б....!" И как же в это не поверить?
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
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Гость236095
США могут только разорять а не создать. Прям пиндосы все бросили и кинулись содержать хохляндию. Бред сивой кобылы.
ХохлоДУРКУ уже не спасёт НИЧЕГО!
Гость236095
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США могут только разорять а не создать. Прям пиндосы все бросили и кинулись содержать хохляндию. Бред сивой кобылы.
Гость243557
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Хохложопые, ваша участь - вечно протянутая рука!
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