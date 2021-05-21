Кличко высказался о "политической ревности" Зеленского

продолжениеКем считают Зеленского в Европе – ответ политолога
Чиновник рассказал о яблоке раздора со своим лидером

Мэр Киева Виталий Кличко рассказал о том, какие отношения у него сложились с Владимиром Зеленским. Украинский госдеятель заявил – между ними нет серьезного конфликта, однако иногда случаются обострения.

В интервью изданию "Бабель" Кличко признался, что одно из обострений отношений было вызвано обвинением в его адрес – мол, кто-то предлагал деньги главе Офиса президента Андрею Богдану за то, чтобы Виталий не лишился должности.

Еще одним яблоком раздора стало мероприятие, на которое Кличко позвал Зеленского, но лидер Незалежной проигнорировал приглашение, передает РИА "Новости".

Виталий считает – Владимир испытывает "политическую ревность" из-за того, что мэр Киева заявил о закупке препаратов против COVID-19. 

Ранее стало известно о том, что президент Украины бессрочно продлил масштабные санкции против России. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

Гость244042
Пожаловаться Ответить
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
На торжестве присутствовали народные депутаты Украины, представители духовенства, общественные деятели, музыканты. В выступлениях гости отмечали, что «устанавливая памятники героев Украины на улицах нашего города, мы не только чтим память о них, а также обогащаем наше культурное наследие и восстанавливаем справедливость».В Нацгвардии напомнили, что в марте президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Учебному центру имени Василия Вышиваного. Поэтому именно гвардейцы открывали монумент.В пресс-службе Нацгвардии добавили, что памятник работы Михаила Горлового не случайно установл
Тебе надо не надо прячиться в подвале и писать всяческую гадину про мэра Киева,предложу ему встретиться на ринге и всё жизнь писать забудешь.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
По случаю 15-летия Всемирного дня вышиванки общественные организации Киева инициировали открытие памятника , знаменитому гомосексуалисту, международному мошеннику и шпиону многих разведок — эрцгерцогу Австро-Венгрии Вильгельму Францу Габсбургу-Лотарингскому. Под псевдонимом Василий Вышиваный он известен главным образом как кандидат на престол Украины.

Об открытии монумента на улице Народного Ополчения возле Учебного центра Нацгвардии Украины сообщается на ее сайте.
На торжестве присутствовали народные депутаты Украины, представители духовенства, общественные деятели, музыканты. В выступлениях гости отмечали, что «устанавливая памятники героев Украины на улицах нашего города, мы не только чтим память о них, а также обогащаем наше культурное наследие и восстанавливаем справедливость».В Нацгвардии напомнили, что в марте президент Владимир Зеленский подписал указ о присвоении Учебному центру имени Василия Вышиваного. Поэтому именно гвардейцы открывали монумент.В пресс-службе Нацгвардии добавили, что памятник работы Михаила Горлового не случайно установл
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
По случаю 15-летия Всемирного дня вышиванки общественные организации Киева инициировали открытие памятника , знаменитому гомосексуалисту, международному мошеннику и шпиону многих разведок — эрцгерцогу Австро-Венгрии Вильгельму Францу Габсбургу-Лотарингскому. Под псевдонимом Василий Вышиваный он известен главным образом как кандидат на престол Украины.

Об открытии монумента на улице Народного Ополчения возле Учебного центра Нацгвардии Украины сообщается на ее сайте.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Гость235353
ЧТО ЭТОТ ЧМОШНЫЙ КЛОУН ДИБИЛ И ЧТО ЭТОТ КЛИЧКО ОЧКО ДИБИЛ И ВСЯ СРАННАЯ УСРАИНА ЗАВАЛЕНА УКРОПАМИ ХОЛОПАМИ
Никогда не говорили плохо о гражданах Украины. Гнильё и мрази назывались так, как они того заслуживают. А в отношении всех граждан ничего не говорили. На Украине после переворота много людей переобулось. И реально зомбированных много. Если говорить о высоких тарифах и низких доходах, то тебя воспринимают, как сепара и агента Кремля. Дблблдь.
Вовка Шилов, 0505707696 и 0504230483, убивец хохлоТВАРЕЙ!
Пожаловаться Ответить
Гость235353
ЧТО ЭТОТ ЧМОШНЫЙ КЛОУН ДИБИЛ И ЧТО ЭТОТ КЛИЧКО ОЧКО ДИБИЛ И ВСЯ СРАННАЯ УСРАИНА ЗАВАЛЕНА УКРОПАМИ ХОЛОПАМИ
Окончательно крышей поехал Педалик Калечко - великий ритор-оратор!А ведь ежедневно строчит у ЖИДовской ЗЕлупы!
Гость235353
Пожаловаться Ответить
ЧТО ЭТОТ ЧМОШНЫЙ КЛОУН ДИБИЛ И ЧТО ЭТОТ КЛИЧКО ОЧКО ДИБИЛ И ВСЯ СРАННАЯ УСРАИНА ЗАВАЛЕНА УКРОПАМИ ХОЛОПАМИ
1
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей