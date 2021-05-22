Кем считают Зеленского в Европе – ответ политолога

Кем считают Зеленского в Европе – ответ политолога
Владимир Зеленский. Фото: Sergey Starostenko/XinHua/www.globallookpress.com
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Президент Незалежной обижается на европейские страны из-за России

Украинский лидер Владимир Зеленский разочарован тем, что Европа поддерживает Киев в противостоянии России не так, как ему хотелось бы. Об обидах политика рассказал глава Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Политолог считает, что Зеленский надеялся, что европейцы будут поддерживать Украину на том же уровне, что и при его предшественнике Петре Порошенко. Однако этого не случилось, отметил Бортник в эфире канала "Наш". При этом к жалобам и раздражению главы Незалежной в Европе относятся цинично. А самого Зеленского после его эмоциональных заявлений считают непрофессиональным политиком, заключил эксперт.

Учитывая, что уровень поддержки Европы не тот, на который рассчитывал Киев, украинской стороне стоило бы быть сдержаннее по отношению к Москве.

Напомним, на прошедшей на днях пресс-конференции Зеленский заявил, что отказ от ограничительных мер в адрес "Северного потока – 2" будет означать поражение президента Штатов Джо Байдена, да и всей Америки в целом. Кроме того, украинский лидер выразил надежду на большую поддержку Франции и Германии.

Ранее Зеленский продлил санкции против России.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Гость252806
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ваше дело - стоять в стойле и не открывать свой вонючий рот.
Гость252806
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холопскому рагулесвкому быдлу - участь.лизать <цензура> пиндосам.и мыть <цензура> полякам.на большее эти дегенераты не способны.
Аноним-1
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Да москали -это азиаты. Не зря Россия находится на континенте Евразия , а Украина в Европе .Вот и присваивают себе Киевскую Русь , а тут называются просто Русь, Всех певцов и композиторов . забрали в Украине, даже киевское "динамо" как сборная СССР играло. Лентяи и алкоголики русские. Весь мир ненавидит их.
Аноним
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Поки корінна елітна нація українців не вибє москальноту і кацапню до ноги,а з ними і їхню козлячу мову -держави не буде. Москалі зас...ли весь світ .Все не нажеруться, с...ки!
Гость251248
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Клоуном.....
Россия -Русь
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Гость242437
У комментаторов вместе с Вовкой очередные галюники. Так бьются в падучей, что отшибли себе мозги. Несут одну и ту же хренотень. Одноклеточные ахинейщики.
Кули ты сюда вылезла, амеба?Поистерить?
Россия -Русь
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Гость244204
Россиюшка в блевотной луже лежит. Ей на шею садится так испачкаться можно
Что дали хохлы миру?
Хохлы - самое мерзкое, что случалось с человечеством. Олицетворение быдла, деревенщины, провинциальщины, мещанства, ксенофобии, зависти, коллективизма; словом, всего плохого, что есть в людях.
Россия -Русь
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Гость245061
Пригожинцы, а напомнить вам, кем считают Путина? Подсказка: слово из пяти букы, на "<цензура>" начинается, на "о" кончается.
Хохлопид@р, напомнить кто вам защеку присовывает??
ВесьМир пердолит хохлов в @чко,а виноват почему то Путин.
Россия -Русь
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Гость245061
Вовка, а почему Путин снимает с маленьких мальчиков одежду и целует их внизу живота? Что за странные наклонности?
А ты куда целуешь, хохлопид@р? В куй?
Гость202020
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1
а сколько стран не жильцы по вине россии ?
Россия не виновата , что ты дегенерат
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