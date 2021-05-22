Пытаются сохранить лицо: в России отреагировали на санкционные "укусы" американцев

Пытаются сохранить лицо: в России отреагировали на санкционные "укусы" американцев
Фото: Jens Büttner/dpa/www.globallookpress.com
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Новые ограничительные меры США оценили в Совфеде

Рестрикции Вашингтона против ряда российских компаний и судов по "Северному потоку – 2" прокомментировал сенатор Владимир Джабаров.

Это выпад – не более чем попытка американцев "сохранить лицо" при отступлении, считает первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации. Вашингтон прекрасно понимает, что большой урон реализации российского проекта нанести не удалось. Поэтому эти санкции напоследок ввели просто, чтобы "укусить", сказал Джабаров в разговоре с РИА Новости.

Напомним, что ранее Минфин США заявил о рестрикциях в отношении ряда компаний и судов. В черном списке оказались "Морская спасательная служба", "Мортранссервис" и другие организации.

Ранее над уступившими России по "Северному потоку – 2" американцами принялись потешаться в Болгарии. Читатели одного из СМИ заявили, что США преклонили колени и "поджали хвост".

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

Россия -Русь
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Гость231008
а она будет ? с чего президент должен встречаться с вождем сибирской гопотни ?
Чтоб вошдю хохлобыдла Зе-лупе по губам <цензура> провести.
Россия -Русь
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Гость231008
и вот допустим Турция закрывает для раши босфор. и все ржавые "броненосцы потемкины" оказываются запертыми в черном море. вот это было бы шоу избиения младенцев :)))))
Так это от вида "ржавых "броненосцев потемкиных" хохлобыдло и пиндосы обсераются..
Россия -Русь
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Гость244204
А что сказал Невский тоже помнят ? Вы деградировали и сгнили, вас обворовали и выкинули под забор. Пьянь безродная. Вас даже славяне не считают братьями, <цензура> вы орда а не славяне
Ну это твоя безмозглая кастрюля так думает, что Турция осталась безнаказанной..Хвантазируй дальше , вышиватник шароварный. Пиндосы сбили хохляцкий самолет «Международных Авиалиний Украины» Boeing 737 и им за это ничего небыло.Хохлы сбили малазийский Боинг 777 по указке пиндосов, и никому ничего за это нет. Великолепно иранцы ставили на колени пиндосовских морячков и им за это ничего небыло
Россия -Русь
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Гость244204
А что сказал Невский тоже помнят ? Вы деградировали и сгнили, вас обворовали и выкинули под забор. Пьянь безродная. Вас даже славяне не считают братьями, <цензура> вы орда а не славяне
<цензура> опохмелись, алканавт..У тебя от стекломоя мозги совсем расплавились
Гость244204
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Гость239560
Если каккел, то дурак. Объявлять ядерной державе войну могут только слабоумные украинские скакуны. Но турки, в отличии от них, не идиоты. Они помнят что сказал маршал Гречко на подобное предложение - как и чем быстро можно расширить море.
А что сказал Невский тоже помнят ? Вы деградировали и сгнили, вас обворовали и выкинули под забор. Пьянь безродная. Вас даже славяне не считают братьями, <цензура> вы орда а не славяне
Гость244204
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Гость сегодня
Дурачок ты диванный. Читать надо книжки. СССР еще 40 лет назад заявил, что будет, если Турция закроет Босфор.
Однако Турция сбила ваш самолёт, погиб человек и ничего. Вы всосали с проглотом. Не сравнивай СССР и парашку. Ядерные вы наши. Клоуны. У вас только пердаки ядерные.
Гость239560
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Гость231008
а она будет ? с чего президент должен встречаться с вождем сибирской гопотни ?
Ты свое рыло полетарское в зеркале то видел? Ваше "революционное" биддло кем себя считает? Немытые, вонючие, безграмотные и нищие бидлоиды тут кукарекают шо то про президентов? Ваше место в навозной яме, убогие.
Гость239560
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Гость231008
и вот допустим Турция закрывает для раши босфор. и все ржавые "броненосцы потемкины" оказываются запертыми в черном море. вот это было бы шоу избиения младенцев :)))))
Если каккел, то дурак. Объявлять ядерной державе войну могут только слабоумные украинские скакуны. Но турки, в отличии от них, не идиоты. Они помнят что сказал маршал Гречко на подобное предложение - как и чем быстро можно расширить море.
Гость сегодня
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Гость231008
и вот допустим Турция закрывает для раши босфор. и все ржавые "броненосцы потемкины" оказываются запертыми в черном море. вот это было бы шоу избиения младенцев :)))))
Дурачок ты диванный. Читать надо книжки. СССР еще 40 лет назад заявил, что будет, если Турция закроет Босфор.
Гость231008
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и вот допустим Турция закрывает для раши босфор. и все ржавые "броненосцы потемкины" оказываются запертыми в черном море. вот это было бы шоу избиения младенцев :)))))
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