"Это неправда": Захарова обвинила австрийского министра во вранье об отношениях РФ и ЕС

"Это неправда": Захарова обвинила австрийского министра во вранье об отношениях РФ и ЕС
Мария Захарова. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Глава МИД Австрии ранее заявил, что наша страна не хочет диалога с европейскими государствами

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала слова австрийского коллеги Александера Шалленберга. Тот заявил, что Россия не хочет диалога с ЕС.

Захарова указала на то, что министр говорит неправду. Она напомнила, что ранее Россия вместе с Евросоюзом участвовала во множестве экономических, гуманитарных и политических проектов. Однако все это прервалось, когда европейская сторона ввела санкции против нашей страны и начала сыпать бездоказательными обвинениями.

"Это неправда",

написала о словах Шалленберга Захарова в своем Фейсбуке.

О напряженных отношениях между Россией и Евросоюзом австрийский министр высказался ранее в беседе с радиостанцией Ö1. Тогда же он добавил, что Москва не выказывает заинтересованности в диалоге с европейской стороной. А ЕС, по его словам, напротив, хочет наладить сотрудничество. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Сети появилось видео, как Захарова грозит журналистам кулаком за неудобный вопрос главе МИД РФ Сергею Лаврову.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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Россия -Русь
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Гость244204
Хохлосрачь и вообще срачь в основном от вас. Это вы воспались со всем миром а сами с голой жеппой. Убрать из под вас доллары и вот готовая попуа новая раша с телегами, крепостными и экономикой середины 20 века
Вышиватник шароварный, возглавь колонну хохлобыдла , идущего на хутор бабочек ловить
Россия -Русь
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Гость231008
нет. лучше россию переселить на Марс ! пусть там развивается отдельная быдло-цивилизация.
но боюсь и это не возможно потому что россияне скисдят Марс :))))))))
Быдло - польское слово, которым поляки кличут вас- хохлоскот.
Россия -Русь
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Гость244204
Она скурвилась совсем от наркоты и бухла
То у тебя от стекломоя глюки..Беги опохмелись, алканавт.
Россия -Русь
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Гость244204
Хохлосрачь и вообще срачь в основном от вас. Это вы воспались со всем миром а сами с голой жеппой. Убрать из под вас доллары и вот готовая попуа новая раша с телегами, крепостными и экономикой середины 20 века
Спистел , аж сам поверил.Твою телячью дупомуву только селюки типа тебя и понимают
Гость234963
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Гость231008
зачем мне ехать "заробитчанином" работать за еду ?
Ну да. Действительно. За посты по методичке тебе очевидно платят лучше. :))
Гость231008
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Гость234963
Нарисовался очередной кастрюлеголовый дурик с информацией двадцатилетней давности и заказом из методички. Прежде чем брызгать гороховым газом хоть заробитчанином в раше побывай. Сильно удивишься.
зачем мне ехать "заробитчанином" работать за еду ?
Гость234963
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Гость244204
Хохлосрачь и вообще срачь в основном от вас. Это вы воспались со всем миром а сами с голой жеппой. Убрать из под вас доллары и вот готовая попуа новая раша с телегами, крепостными и экономикой середины 20 века
Нарисовался очередной кастрюлеголовый дурик с информацией двадцатилетней давности и заказом из методички. Прежде чем брызгать гороховым газом хоть заробитчанином в раше побывай. Сильно удивишься.
Гость244204
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Гость242361
"Словак, бєларус, чех, поляк мене зрозуміє" - ты мягко выражаясь ошибаешься. Далеко не всегда они тебя понимают. Впрочем и русскоговорящий тебя тоже в быту поймёт. Если будешь общаться спокойно и аргументированно. А пока что от вас только хохлосрачь.
Хохлосрачь и вообще срачь в основном от вас. Это вы воспались со всем миром а сами с голой жеппой. Убрать из под вас доллары и вот готовая попуа новая раша с телегами, крепостными и экономикой середины 20 века
Гость234963
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Гость244204
Чурка он а не славянин.
какой откровенный <цензура> нациста, Продолжай.
Гость244204
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Гость.
Тобі писати українською? Ти ж недалека людина. Освіти, нормальної не маєш. Крім своєї мови, нічого не сприймаєш. Я тобі дотепно пояснив чому с тобою спілкуються на "изыке", чи ще щось потрібно. Доречі. Словак, бєларус, чех, поляк мене зрозуміє, а ти ні! От такий ти славянин!
Чурка он а не славянин.
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