Старания Байдена в отношении России ударят по геополитическим позициям Украины - СМИ

Старания Байдена в отношении России ударят по геополитическим позициям Украины - СМИ
Фото: Icelandic Ministry for Foreign A/XinHua/www.globallookpress.com
Журналисты рассказали о подноготной встречи представителей Вашингтона и Москвы для Киева

Обозреватели американского издания The National Interest прокомментировали встречу между госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД России Сергеем Лавровым в Рейкьявике, отметив, что событие стало настоящим кошмаром для Украины. 

Общение между представителями стран прошло на фоне сообщений о приостановке санкций против "Северного потока-2", которые в Киеве воспринимают с тревогой. Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба утверждал, что отказ от рестрикций станет поражением американской дипломатии и будет стоить Украине примерно шесть миллиардов долларов убытка в год. Отдельное опасение вызывало и то, что администрация Байдена не отреагировала на наращивание военной мощи российской армии у границ таким образом, как этого хотели на Украине. 

Эксперты отмечают, что такая политика Вашингтона воспринимается Киевом как "еще одно предательство Украины". Надежды не оставляет и грядущая встреча между главами России и США, поскольку Путин и Байден, полагают они, смогут договориться между собой только за счет удара по Незалежной – вопрос лишь в его объеме. 

Журналист издания Марк Эпископос указал в статье, что администрация нынешнего президента США постепенно переходит к политике частичного разрешения конфликтов с Москвой. В то же время на Западе начинают все чаще оказывать сопротивление призывам Киева ввести новые антироссийские санкции.

"Недавние усилия Байдена по стабилизации американо-российских отношений могут стать еще одним ударом по перспективе единого западного фронта для противостояния и сдерживания России, что еще больше ослабит геополитические позиции Украины в отношении ее восточного соседа", – подытожил он.

Роман ИГНАТОВ

Ответить:

Гость243366
Пожаловаться Ответить
)))Вот что меньше всего беспокоит и волнует и тех,и других так это Окраина и Кукуев.)))Это уж точно.
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Главная задача ЕС и США уничтожить Россию как данность идёт война по всем направлениям, даже в искусстве, так Эрнс бьёт в спину России Манешей!
Гость244140
Пожаловаться Ответить
ЕС мстит России за поражение Гитлера!
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Война ЕС во главе США против России набирает обороты.
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Лидеры европейских стран на предстоящем саммите рассмотрят новые санкции против России, но при этом заявят о нежелании проводить политику конфронтации с Москвой. Об этом 22 мая сообщила замглавы Еврокомиссии Вера Йоурова, курирующая вопросы европейских ценностей. В интервью Чешскому радио политик пояснила, что в ЕС снова укажут российской стороне на недопущение гибридных и кибернетических войн, на уважение прав человека, на ситуацию с Алексеем Навальным, а также на выполнение минских договоренностей.
Гость244140
Пожаловаться Ответить
Хохляндия-Изроиляндия!
Гость с Сумской
Пожаловаться Ответить
Гость232338
Россия продолжает смотреть на мир глазами зомбоящика и кремлевских троллей и удивляется, почему же все от нее, как отзачумленной держатся на расстоянии. От бомжа дистанцируются не потому что он сильный и страшный, а из гигиенических соображений. Он сам разложится.
Забыли 91-й год…
Все это хто? А вот про 91 год вы забывайте, потому что Россия сейчас втрое сильней СССР. Конечно UA самая сильная в Европе по отношению к Сан-Марино, Лихтенштейну, Мальте, Монако и Ватикану, но надеемся она на Россию не нападёт. А больше никто Россию победить не сможет. Так что глядишь и не разложится Россия, как UA. Авось выживет.
М
Пожаловаться Ответить
Гость232338
Россия продолжает смотреть на мир глазами зомбоящика и кремлевских троллей и удивляется, почему же все от нее, как отзачумленной держатся на расстоянии. От бомжа дистанцируются не потому что он сильный и страшный, а из гигиенических соображений. Он сам разложится.
Забыли 91-й год…
свинопасы из кожи лезут,так стараются за громким *все* привязать себя к европе и замаскировать вассалов и слуг сша (и их закулисья) от позора
позор в том что эти *все* встпали на четыре кости перед сша и преданно смотрят на руки.что даст им хозяин за тявканье на медведя
хотя европа,ее мозги и казначеи давно просекли кто и от кого воняет в мире больше всего и кто стоит с протянутой рукой и всеми силами стараются иметь все меньше общих целей и дел с этими территориями,толку от них на копейку а дайдайдай все настырней
Гость244538
Пожаловаться Ответить
Гость232338
Россия продолжает смотреть на мир глазами зомбоящика и кремлевских троллей и удивляется, почему же все от нее, как отзачумленной держатся на расстоянии. От бомжа дистанцируются не потому что он сильный и страшный, а из гигиенических соображений. Он сам разложится.
Забыли 91-й год…
Твоё понятие о мире ограничено мифическим "западом" который должен помочь.
Гость244526
Пожаловаться Ответить
Гость244249
Навсегда - опасное слово. Было время - навсегда соединились, а теперь стало быть навсегда разъединились. Боюсь, с соседом ничего не сделать навсегда. Буфер нужен. Например. выделяем Новороссию в отдельное государство и не даем ему слиться ни с Москвой, ни с Киевом. Вот тогда отношения Киев-Москва застабилизируются, а все "любовные игры" у обоих будут с Новороссией.
Это чтоб окончательно слиться с праворадикалами-правосеками и вывести их из-под наказания, за переворот и войну - вы, недоумки, предали Россию? Вы бога не боитесь, средневековые викинги? Вы что же - не помните, что с Россией вы были в передовых, а теперь в отстающих по всем фронтам? Такими и останетесь, если не одумаетесь и из-за романтических лозунгов не отведёте войска к постоянному месту локаций.
1 2 3 Следующая
новости партнеров

Американский эксперт предложил России стратегию по "захвату" Европы

Политолог советует действовать по схеме "разделяй и властвуй"

Минск ответил Вильнюсу на планы взять под контроль линии электропередач

В Белоруссии удивились единоличной инициативе соседнего государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей