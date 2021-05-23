Вашингтон изменит стратегию по Арктике из-за превосходства Москвы в регионе - СМИ

Вашингтон изменит стратегию по Арктике из-за превосходства Москвы в регионе - СМИ
Фото: 2007:08:12/www.globallookpress.com
Пока США не успевают за решениями Кремля

Решение России по Арктике позволило укрепить позиции страны в регионе. Из-за этого нынешней администрации США придется поменять действующую стратегию. Об этом пишет The New-York Times.

В октябре 2020 года Москва приняла Стратегию развития Арктической зоны и обеспечения нацбезопасности в регионе до 2035 года. Один из пунктов позволил России заполучить превосходство в Арктике над США, указывает издание. Журналисты отмечают, что российская сторона признала наличие климатических изменений, в отличие от Госдепартамента и прошлой администрации страны под предводительством Дональда Трампа. 

Автор отметил, что для России Арктика является важным стратегическим регионом. Таяние льдов может серьезно увеличить потенциал Северного пути и дать возможность осваивать новые месторождения полезных ископаемых. 

NYT прогнозирует, что администрация Байдена не станет закрывать глаза на усиление Москвы в регионе, отказавшись от разработанной при Трампе стратегии, подготовив собственный план действий. Однако что именно он может в себя включать – неизвестно.

Свое беспокойство по поводу наращивания военного потенциала РФ в Арктике не скрывают и страны Европы. К примеру в Дании заявляли, что намерены следить за действиями России и защищать свои интересы в регионе. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость243366
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Это им не поможет.))Пиндосню в помойку яму.))
Васысуалий Голожопоротько
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чи ето зрада чи пэрэмога ??? Как так понять?? как же оссоциация с Евросоюзом мать его за ногу? Или ето было не оссоциация а отсоциация????
Васысуалий Голожопоротько
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... и Северный морской путь никаким боком к указанным в статье странам отношения не имел и не имеет он проходил и проходит по территориальным водам России
Гость229578
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И что они сделают? Покажут озабоченность? Начнут захват? Нет ребята, они отсосут. Арктика в границах России велика и любой корабль/самолет НАТО тут же выставят за границы, а при надобности уничтожат. И они об этом знают. Другое дело, что на этой теме можно поднимать рейтинги для продвижения к власти - это святое.
Васысуалий Голожопоротько
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Поздно очнулись! Россия с15- 16 века в Арктике осваивается! Что касается Дании - на её части Россия никогда не претендовала и претендовать не собирается - это натягивание совы на глобус!
Гость244717
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да пусть померзнут, нам не привыкать
гость
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За¢ранцы звезднополосатые да вы <цензура> опоздали, вас встретят белые медведи с АКМ под флагом ...ОбрСпН ГРУ ГШ. От¢о¢, понимаешь шта.
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